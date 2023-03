Brian Lanzelotta y su contundente descargo tras ser vinculado al caso Marcelo Corazza

Tras la detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores, Brian Lanzelotta fue vinculado a este caso, luego de que salieran a la luz los dichos de Natacha Jaitt, que falleció en 2019, sobre el ex de Marian Farjat, según Ciudad Magazine.

Cabe recordar que Natacha había lanzado varios nombres de reconocidas figuras de la televisión y asegurado que estaban metidos de lleno en la corrupción de menores. Uno de esos nombres fue el de Lanzelotta, quien según la actriz era quien buscaba chicos en barrios humildes para entregarlos.

Brian Lanzelotta hizo su descargo. (Captura video)

Ahora, el propio Brian publicó un mensaje: “Hago este descargo a través de las redes sociales porque es por las mismas redes que me atacan a mí y a mi familia. Espero que con este video quede claro que no tengo nada que ver con ningún caso de abuso”.

Y añadió: “Fui a la Justicia y tengo la causa en mis manos desde el 2018, pero decidí dejar todo sin efecto confiando que la persona que tenía que retractarse en los medios, que fue donde me acusó, lo iba hacer como acordamos en la mediación; pero jamás lo hizo”.

Marian Farjat y Brian fueron pareja.

“Tengo la causa completa, pero me pareció mostrar lo más importante. Espero que de ahora en adelante me dejen en paz y si alguno de todos los que me dañaron me quieren pedir disculpas serán bien recibidas, yo también me sumo al pedido de Justicia y digo ‘con los chicos no’”, sentenció Brian en Instagram, junto al clip de Natacha y al de su ex, Marian, quien en aquel entonces también lo acusó.

¿POR QUÉ BRIAN LANZELOTTA HIZO UN DESCARGO EN INSTAGRAM?

Visiblemente enojado, Brian contó por qué puso los puntos en la red social. “Tengo la necesidad de hacer este video porque reflota un tema que ya había cerrado y dado por terminado, tanto en lo personal como en lo judicial...”.

“Todo esto sucedió en 2018 y me arruinó la vida, como soy inocente me puse a disposición de la Justicia, por eso les dejo la resolución de la causa”, cerró Brian, junto al documento que demuestra que quedó libre de acusaciones y al tweet de Ulises Jaitt que aclara que los medios habrían adulterado las palabras de su hermana.

“La Justicia dice que soy inocente y por eso hago este descargo”, cerró, contundente.