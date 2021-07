Brian Lanzelotta se lanzó como político y se diferenció de Pablo Echarri y El Dipy: “No estoy en la grieta”

Brian Lanzelotta es otra de las figuras del espectáculo que se lanza como político. Pablo Echarri, El Dipy y Cinthia Fernández son algunos de los que en el último tiempo blanquearon su pase a la política, pero el cantante de cumbia quiso diferenciarse de todos ellos y explicó que no está “de ningún lado de la grieta” entre oficialistas y opositores.

El artista comunicó su candidatura a concejal de La Matanza a través de las redes sociales con un video y fue claro con sus objetivos en la política. “Con mucha alegría y felicidad les quiero contar q desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza”, comenzó el posteo de Brian.

Será candidato por el Partido Federal y resaltó: “Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza mas justa, equitativa y segura para todos los matanceros”.

Luego, dio algunas declaraciones y se diferenció del cantante de cumbia y del actor, quienes también van por su lugar en la política. “A diferencia de Echarri o El Dipy yo no estoy de ningún lado de la grieta”, resaltó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad y expresó: “Queremos lograr el cambio que el matancero realmente necesita. Voy a hacer mucho hincapié sobre la inseguridad, trataría de buscar muchas alternativas antes de que los chorros maten a la gente y sigan impunes”.

“Cuando fue la vacuna y mi hermano la necesitaba lo puse en las redes y me llamó todo el mundo, a partir de ahí me despertaron esas ganas de hacer algo por el otro”, contó sobre cómo surgió la idea de ser concejal.

Lanzelotta participó con Ángela Leiva del Cantando 2020.

“No coincido con muchas cosas del Dipy pero lo respeto. No soy ni Pro ni kirchnerista, él está muy enfatizado en mostrar todo lo malo de este gobierno y no dice todo lo malo del gobierno anterior. Mi familia, mi mujer y mis hermanos están muy contentos conmigo, me acompañan en esta decisión y van a salir a pegar carteles conmigo, ellos también son vecinos de La Matanza, esto no es para mí, es para todos”, cerró.