Video: Alejandro Fantino y Marcela Tauro se quebraron en vivo ante un duro testimonio de la cuarentena

Las historias de vida que va dejando esta cuarentena obligatoria a causa de la pandemia por coronavirus abundan. Sin embargo, son pocas las que se conocen ya que solo los medios de comunicación acercan al público estas situaciones que atraviesan muchos argentinos y que llegan a emocionar a quiénes escuchan los relatos.

En esta ocasión, Alejandro Fantino y Marcela Tauro no pudieron contener la emoción ante un fuerte testimonio de vida que deja la cuarentena.

En el programa de América, sacaron al aire a Claudia, una mujer que vive en Paraná y que remarcó la angustia que siente por no poder ver a sus seres queridos. Su relato hizo llorar al conductor y la panelista de “Fantino a la tarde”.

La mujer remarcó cómo padece el aislamiento: “Yo hoy no duermo. Me despierto a las 2 o 3 de la mañana angustiada. Tengo de 11 años y somos los dos solos”.

“Tengo un tío que no pudo viajar a Australia y lo tengo conmigo en mi casa. Gracias a Dios que lo tengo conmigo porque estoy sola, pero necesito a mis amigos, a los efectos y me pone muy mal todo esto”, remarcó entre lágrimas.

Y agregó: “A veces me ‘empastillo’ a la noche para poder descansar, pero no se vive muy bien. Nunca pensé pasar por este momento y no me da vergüenza llorar”.

Al escuchar el fuerte testimonio, el conductor y la periodista, que le recomendó que no tome pastillas para dormir, se quebraron al aire.