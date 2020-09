″¡Una falta de respeto venir al pedo!”: Sofi Morandi se descargó en las redes

Súper lista para romperla en la pista y muy entusiasmada, Sofi Morandi asistió a Cantando 2020 (eltrece). Sin embargo, se volvió a su casa sin poder hacer su performance. ¿El motivo? Solo hicieron su presentación Luisa Albinoni y Esmeralda Mitre.

Indignada y lejos de quedarse en el molde, la joven lanzó un furioso descargo a través de Twitter y dejó en claro que le molestó un montón haber ido al piso y, nuevamente, haberse quedado sin cantar.

“Falta de respeto es que tengas que venir tres o cuatro veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así. Pero no en cada ritmo y más sabiendo lo que implica hoy en día venir al estudio. Me molesta también por mi equipo”, sentenció.