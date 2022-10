Tras separarse de Martín Salwe, Emily Lucius posteó un video picante en pocas prendas

Emily Lucius se separó de Martín Salwe tras haberse conocido en El Hotel de los Famosos y aprovechó para compartir un video más que picante para mostrar su trabajo en Canta Conmigo Ahora.

Emily Lucius, en paralelo a su hermana Belu, se destaca por sus propios medios tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Además de desempeñarse como modelo en diversas marcas de indumentaria femenina, la hermana de Belu Lucius tiene una cuenta en Tiktok en la que los números son muy altos.

Con más 1.6 millones de seguidores, Emily comparte muchos videos de belleza, deporte, entre otras temáticas.

Los últimos posteos, que realizó en su cuenta personal, se mostró en dos facetas diferentes para exhibir un “antes y después” de sus preparaciones como parte de Canta Conmigo Ahora.

En esa preparación, llamó la atención de sus seguidores con el inicio del video donde aparece solo en ropa interior, y luego enseñó varios de sus looks.

La influencer se desarrolla como host digital en la segunda temporada. “Feliz. Agradecida. Aprendiendo muchísimo”, empezó diciendo junto al video.

“Levantándome sin alarma porque es tanta la felicidad que me da este trabajo que me levanto sola y llena de energías y ganas de hacer lo que tanto me apasiona”, agregó.

Emily Lucius es la nueva host de Canta Conmigo Ahora / Instagram

Emily Lucius en Cancún.

“Arranca una nueva semana de @cantaconmigoar que pueden ver por @eltrecetv. ¡Nunca abandonen sus sueños porque todo con esfuerzo, ganas y amor llega!!!!!”, concluyó.

Emily Lucius se separó de Martín Salwe

El amor entre Emily Lucius y Martín Salwe nació en el programa El Hotel de los Famosos y sobrevivió después de que finalizó el famoso reality, no sin cuestionamientos.

Ahora, la pareja se encuentra separada y la influencer habría sido quien terminó todo. De acuerdo a lo que revelaron, la participación del locutor en Sex habría sido el detonante.

La hermana de Belu Lucius le puso punto final a la relación. “Terminó por celular. Ella insistió en juntarse a hablar porque ella se súper enojó cuando vio Sex”, contó Luli Fernández.

Martín Salwe y Emily Lucius, en la boda judía que compartieron en "El hotel de los famosos". (Foto web).

Además, la panelista aclaró: “Él insistió, pero ella le dijo que la situación le hacía muy mal y prefirió terminar las cosas por teléfono”.

“El tema es el laburo. En su momento nosotros contamos sobre la separación y salieron a desmentirla, pero la relación en ningún momento estuvo consolidada”, también detalló Fernández.

Las duras palabras de Martín Salwe sobre Emily Lucius antes del fin de su noviazgo

Por otro lado, la panelista también dio detalles de una picante frase que soltó el exlocutor de ShowMatch. “Yo tenía un textual de Martín que en su momento no lo dije porque la idea no era herir a nadie”, aseveró.

“Nunca subía una foto con Emily, nunca compartía nada de ellos en redes y él me respondió ‘yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar’”, arrojó además Luli Fernández.

Martín Salwe

Finalmente, la modelo concluyó: “Después ellos dijeron que estaban bien, pero ahora se confirma una separación que nosotros la contamos hace un tiempo”.