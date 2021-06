Laura Novoa admitió la cifra que cobró por conducir el homenaje por los muertos por Covid-19

Laura Novoa se convirtió en la protagonista del homenaje a los fallecidos por Covid-19 que organizó el gobierno de Alberto Fernández para este domingo que acaba de pasar. Ella fue la conductora del evento realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) por el cual le habrían pagado una cifra millonaria.

Primero se generó polémica porque la actriz habló con lenguaje inclusivo para darle la bienvenida a todos y en las redes la hicieron tendencia pero no por mensajes de apoyo sino por las críticas en su contra ya que muchos de los usuarios entendieron que era una falta de respeto por lo protocolar y serio del evento.

Hasta ahí todo estaba calmo pero cuando trascendió el número de lo que habría cobrado por conducir el evento, el escándalo creció y la obligó a salir a aclarar las cosas. En Twitter se viralizó que la artista había recibido un pago por casi medio millón de pesos por participar y los usuarios le dispararon palabras no muy bonitas a Laura.

Novoa compartió un mensaje de agradecimiento en Instagram por haber sido elegida para tal rol y dedicó un párrafo especial a la tensa situación que protagoniza.

“Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes”, dijo.

Y en medio de la catarata de mensajes, fue Ángel de Brito quien compartió los dichos de Novoa en los que aclara que solo recibió cerca de $50 mil por su aparición en dicho evento público.

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo”, le afirmó la actriz al conductor de “Los ángeles de la mañana”.