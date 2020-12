Tomás Dente se despidió de “Nosotros a la Mañana” en medio de emoción y lágrimas

Como está sucediendo en varios ciclos de los canales de televisión, muchos son los periodistas que dan un paso al costado de sus trabajos habituales para emprender nuevos rumbos o desafíos y no quedar varados en su zona de confort.

Este fue el caso de Tomás Dente quien estuvo como panelista de “Nosotros a la mañana” (El Trece) durante 7 años y, en este 2020, decidió cambiar de proyecto.

En su último día de programa, Tomás fue despedido por sus compañeros con un compilado de momentos especiales que vivió Tomás dentro del programa conducido por el Pollo Álvarez.

“No hay ningún tape que pueda contener las palabras que merece esta persona que ha trabajado siete años, su vida en un programa. Es un excelente profesional, pasional con lo que hace”, dijo el conductor antes de presentar un video de los mejores momentos de Dente.

Emocionado hasta las lágrimas Dente agradeció a todos y dijo: “Ayer pensaba qué decir, están emocionados y conmovidos, son todos grandes amigos, todos. Siempre me pregunto para qué trabajo en la vida y lo hablo con mi psicóloga y desde la muerte de mis papás, siento que me volví más bueno. Dios es sabio y fueron episodios que me ayudaron a cambiar como persona, yo era diferente… “Trabajo para ser un buen tipo, porque cuando nos vamos queda eso, ‘se fue un gran amigo y compañero’”, refelexionó.

Luego Sandra Borghi, que también lleva tantos años como Tomás comentó: “No me imagino el programa sin Tomi, siempre espero que llegue porque es una revolución. Él construyó una identidad con sus audios y es muy buen compañero. Hace propia cada causa noble y te pide por favor para ayudar a un nene que necesita un trasplante, se involucra y quiero destacar lo respetuoso que es”.

Nicole Neumann aportó lo suyo y dijo sobre el compañero y aclaró que si bien lo conocía desde hace tiempo a través de audios y en su rol de periodista, dijo no poder “no contestarle”. Luego sumó que “transmite la verdad con sinceridad y que en estos dos años encontré una gran persona y amigo, que no está solo en el audio, sino que escribe para saber cómo estás”.

Para finalizar Dente dijo que su ida del programa es para crecer en otro nuevo proyecto: “Le quiero agradecer a Dios porque es el arquitecto de mi vida, existe, está y lo siento adentro”.