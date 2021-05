Video: Tomás Dente no pudo contener la risa cuando vio llorar a Mariano de la Canal y se lo reprocharon

Nadie puede negar que Mariano De la Canal, más conocido en la televisión como “el fan de Wanda Nara”, lloró varias veces al aire con gritos y exclamaciones que llamaban la atención.

Participante del reality “Soñando por Bailar” del Trece, el mediático lloró a gritos cuando le robaron unos posters de la mujer de Mauro Icardi y nunca nadie puedo olvidar ese momento.

Ahora y muy activo en las redes sociales con desopilantes videos y un importante lado solidario, Mariano de la Canal visitó el programa “KZO” con la conducción de Tomás Dente y al recibir un mensaje de un amigo se emocionó hasta las lágrimas.

“Sos auténtico, sos divertido y por sobre todo, una buena persona. Tenés un corazón enorme y no me faltes nunca, porque mi vida no sería la misma sin vos. Sos la primera persona a la que quiero llamar cuando pasa algo lindo y abrazar cuando pasa algo malo”, le dijo Sebastián a Mariano quien se veía muy emocionado.

“Gracias, de verdad, no tenía muchas ganas de llorar, pero sin dudas no puedo no emocionarme con estas palabras”, expresó el invitado.

En ese momento y de manera inesperada Tomás Dente lanzó una carcajada: “Es raro verlo llorar en serio. Se quebró en serio y te da gracia”, dijo el presentador y agregó: “Sos el que llora en todos lados, pero sé que esta vez es en serio. Me tenté, perdón”.

“Te reís de mi dolor, esto lo van a levantar en Bendita”, finalizó divertido De la Canal.