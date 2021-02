La foto de Mauro Icardi con una máscara de oxígeno que preocupó a sus fanáticos

Este viernes Mauro Icardi fue noticia en las redes sociales al conocerse una fotografía que mostraba al marido de Wanda Nara con una máscara de oxígeno en lo que parecía ser la habitación de un hospital.

Recostado sobre una almohada, el argentino preocupó a muchos de sus fanáticos y familiares, también se supo que el deportista tampoco participaría en un partido de su club el día sábado.

Redes de Mauro Icardi

Muchos relacionaron una recaída del argentino luego de haberse contagiado de Covid 19, pero finalmente y a través de sus historias en Instagram el mismo Icardi aclaró lo sucedido.

Redes de Mauro Icardi

Mauro explicó que estaba realizando un procedimiento en una cámara hiperbárica que tiene instalada en su casa: “Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperar más rápido de partidos, entrenamientos, etc., en la cual se respira oxígeno puro a una presión 3 veces más alta que la atmosférica”, dijo Icardi. Luego sumó: “PD: Mañana no estaré en el partido por una simple gastroenteritis familiar”.