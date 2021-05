El doloroso relato de La Chabona: “Las lágrimas que tengo tatuadas son por mi hijo”

A María Palacios todos la conocemos por su apodo, La Chabona, la joven genuina de las redes sociales que siempre va al frente y que se muestra tal cual es en el mundo virtual y cuando se prende una cámara. Y así la vimos en el ciclo “Vino para vos”, donde abrió su corazón para revelar el tremendo accidente que sufrió y por el cual sufrió la pérdida de un hijo.

Tomás Dente entrevistó a la mujer y ella se animó a contar su dura historia de vida y ahí fue que relató el episodio donde perdió su embarazo. “Tuve la pérdida de mi guachín, que está en el cielo. Por eso las lágrimas, ¿no ves las lágrimas que tengo tatuadas?”.

Con una tristeza que inundó el estudio de KZO, La Chabona contó cómo fue vivir ese dramático choque seguido de una pelea en la que ella terminó con un puntazo en la panza. “Es re feo. No se lo aconsejo a nadie (sic), porque la muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar”.

“Todo por ir a buscar una torta. Iba a buscar una torta y desgraciadamente me toco un auto, iba con un chabón y... y mi familia hizo bondi”, contó e inmediatamente mostró en cámara la cicatriz que le quedó. “Son los golpes de la vida, ¿me entendés? ¿Sabés cuántos me dicen: ‘¿Te querés tapar las cicatrices?’ No, ¿por qué?. A mí me encanta, es mi cuerpo, yo no tengo vergüenza a mostrarme ni nada. Amo mis cicatrices. Mirá, la cesárea que me hicieron de Junior acá, también la amo porque es por mi hijo”.

El accidente trágico ocurrió en 2013 cuando María estaba cursando el sexto mes de embarazo; tenía 20 años y aún recuerda el momento como si hubiera ocurrido ayer.

“La pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar. Era mi primer hijo. Y cuando lo perdí, me quise matar: me encerraba en mi pieza, me cortaba todos los brazos, me gatillé con un fierro... te digo la verdad. Y Dios no me quería allá arriba porque no me salieron los tiros. Me quería ir con él, no me importaba nada, ni mi familia”, confesó la cantante que tiene a su bebé Junior de seis meses de edad.