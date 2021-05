Cande Ruggeri luce irreconocible en las redes, ¿filtros o cirugías?

Cande Ruggeri está a punto de debutar en “La academia” y ya es noticia porque un integrante de su equipo dio positivo de Covid-19. Pero no solamente está en la portada de los medios por ese tema sino que su nueva apariencia hace pensar que la joven volvió a pasar por el quirófano.

En las redes, la hija de Oscar Ruggeri se muestra con sus looks más sensuales para levantar la temperatura otoñal pero en sus últimas historias se la ve irreconocible. Su rostro es otro y ya no se estaría hablando de filtros de la red social.

Cande Ruggeri Redes Sociales

De hecho, hace unos días compartió un primer plano maquillándose y no parece ella.

De igual forma, la rubia no para de flechar corazones con sus encantos físicos y un vestido ajustado escocés con el que cautivó a sus fans. Cande protagonizó un fabuloso desfile en plena vereda y no tardó en provocar suspiros, ella se grabó al aire libre y modelando en la calle con un increíble look a cuadros, de microvestido, blazer y bota bucaneras de taco alto.