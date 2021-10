Tomás Dente le pegó duro a los Montaner: “Hay contradicción en el mensaje que predican”

La familia Montaner está de fiesta porque llega un nuevo integrante: Índigo, el hijo de Evaluna y Camilo. Con todas las publicaciones amorosas sobre la noticia del embarazo de la joven y los videos de las reacciones de los artistas, la noticia copó todos los portales y redes sociales.

Y con el nombre (y caras convertidas en memes) de Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Stefi Roitman dando vueltas, Tomás Dente opinó sobre el clan en el ciclo “Editando Tele”, señaló la forma de vida lujosa que revelan, en oposición a la vida de fe que profesan.

El periodista soltó convencido que “su fe va en contra de su riqueza”.

“Hay algo que pienso de los Montaner hace mucho tiempo y no sé si decirlo. Con todo el respeto del mundo, me parece un tipo maravilloso, súper noble, un gran artista, a los chicos no los conozco, pero tienen una actitud, algo con lo que yo no coincido y no comulgo”, comenzó su discurso sobre la familia que armó Ricardo y Marlene.

“Siendo que ellos son tan creyentes en Jesucristo y profesan una religión tan maravillosa como es el cristianismo, el catolicismo, y por momentos suelen ser un poco ostentosos. La verdad que el mensaje bíblico que ellos siguen que son fans, va en contra de mostrar la riqueza”, expuso en la tele.

Y para respaldar su pensamiento, el hermano de Fernando Dente, lanzó: “En un pasaje bíblico el mensaje es muy claro, es más probable que un camello pase por el ojo de una cerradura, que un rico entre al reino de los cielos. Yo entiendo que ellos se lo ganaron laburando, como todos”.

“Me parece que hay una contradicción, una incongruencia entre el mensaje que ellos predican, la religión que siguen, lo que muestran y de lo que hablan, para mi es incompatible con el mensaje de Jesús”, concluyó frente a cámara el también panelista.

Evaluna Montaner y Camilo anunciaron la llegada de su primer hijo de un modo muy emotivo

La hija más chica de Ricardo Montaner y su esposo Camilo Echeverry serán papás en pocos meses y a través de un videoclip le anunciaron al mundo entero sobre la llegada de “Índigo”.

“Si pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para hacer contigo ya tengo mil planes. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa’ que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses”, reza una parte de la canción que lleva como título el nombre del bebé que viene en camino.

Las imágenes finales del clip muestran a los músicos contándole la novedad a sus familiares y amigos, siempre con la prueba de embarazo positiva en sus manos.