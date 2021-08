Titi Fernández recordó emocionado a su hija y rememoró el día de su muerte: “Se me terminó el mundo”

Tití Fernández visitó este martes Los Mammones y se emocionó al recordar a su hija, María Soledad, quien falleció en 2010 cuando ambos viajaron a Brasil para cubrir el mundial de fútbol. El periodista deportivo no contuvo las lágrimas al hablar de la joven y dio detalles de uno de los días más difíciles de su vida.

“¿A Sole en qué momento o en qué cosas la tenés presente?”, le preguntó Jey Mammón a su invitado y a Tití se le cambió la cara. “Siempre. El otro día fuimos a Mendoza que cumplió un año mi nieta, aparecimos de sorpresa. Paramos en un hotel y justo era el hotel en donde conocí al Indio Solari después de su muerte, porque ella lo amaba a él, era una enferma de su música”, comentó.

Tití Fernández junto a su hija (Foto: Instagram/titifernandez2606)

El periodista contó que con su mujer Nora decidieron hacerle un “tributo” a su hija haciendo las cosas que a ella le gustaban. “Un día mi mujer me dijo ‘me voy a ver al Indio a Mendoza’. Eran 150 mil personas y no la podía dejar viajar en bondi y le dije ‘te voy a acompañar’”, dijo y reveló que Aníbal Fernández les consiguió las entradas y la posibilidad de conocer al cantante personalmente.

“La gente te dice ‘me imagino’ y no te podes imaginar nada. Me despedí de Sole en Sao Pablo en el estadio. Estábamos contentos porque le habíamos ganado a Suiza. Me acuerdo que me dio un beso y me dijo ‘chau pa hasta mañana’”, recordó con dolor.

Tití Fernández se quebró al recordar a su hija en Los Mammones. Captura del vivo.

“A la mañana siguiente me desperté porque calculaba a esa hora más o menos que a esa hora iba a llegar. Y el camarógrafo que tenía lo vi nervioso y empezó a hablarme dudando. Le dije ‘qué pasó, no me pelotudees que soy un tipo grande’”, dijo sobre el momento que recibió la noticia.

Y explicó que fue muy difícil contarle a su esposa lo que había ocurrido con su hija: “Se terminó el mundo y mi mujer en Miami. Ella era madre y la mejor amiga”

“Tuve que hacer 200 kilómetros para llegar al lugar del accidente. Una mierda. Una vez que estuvimos acá tuvimos que plantearnos qué hacíamos. Si seguíamos… o qué”, cerró Tití Fernández.