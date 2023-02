Tini Stoessel dio un adelanto de su nueva canción con looks ajustadísimos y de muchas transparencias

Tini Stoessel visitó El Hormiguero hace pocas semanas y sorprendió a sus fanáticos con el anuncio del nuevo disco “Cupido”. Desde ese momento, todos esperan por la llegada de la fecha para disfrutar el nuevo material de la joven.

Tini Stoessel y los increíbles looks de sus shows.

Indudablemente, la Triple T es una de las artistas más importantes de la actualidad musical en Argentina. Por esta razón, cada uno de sus pasos y proyectos son seguidos por los miles y miles de seguidores que tiene alrededor de todo el mundo.

Esta vez, se trata del cuarto disco que sacará con la discográfica Hollywood Records. Los anteriores recibieron los siguientes títulos: Tini, Quiero volver, Tini tini tini.

Tini Stoessel adelanta Cupido.

En las últimas horas, la artistas eligió su cuenta de Instagram y Twitter para compartir algunas imágenes de la primera canción que se estrenará mañana 14 de febrero a las 19 horas. Allí se dejó ver con increíbles looks que subieron la temperatura.

Como es costumbre, Tini uso varios looks tal como lo hace en sus shows. Por un lado, destacó un enterito ajustado a todo el cuerpo en color nude que parece ser solo una segunda piel, aunque no deja ver ningún detalle particular.

Por otro lado, nuevamente volvió a las transparencias tan elegidas por ella y optó por un body negro con mangas de tul y una falda larga para la parte de abajo. Este vestuario es muy parecido a uno que utiliza en sus conciertos, con la diferencia que ese es de encaje.

Sin lugar a dudas, el nuevo disco de Tini Stoessel llegará para romper muchos récords y lograr que la cantante se suba nuevamente a la aventura de una gira por todo el país. El disco completo será estrenado el próximo 17 de febrero y contará con otros hit como: Madlita foto, Miénteme y La Triple T.

Tini Stoessel sumó a Rodrigo de Paul al challenge de Muñecas

Algunas semanas atrás, Tini Stoessel anunció que este jueves estrenará la colaboración en la que trabajó con La Joaqui. Se trata de la canción “Muñecas”, la cual ya tiene un divertido challenge para imitar.

Tini Stoessel reveló cómo fue trabajar con La Joaqui

Por su lado, luego de consagrarse campeón del mundo en Qatar, Rodrigo de Paul y su pareja viajaron muy felices a Madrid, España. Desde ahí, ambos se tomaron algunos días de vacaciones pero aún así no dejaron sus proyectos olvidados.

Cómo era de esperar, el mediocampista se mostró interesado y acompañó a su pareja en cada uno de los pasos previos al anuncio de su canción. Por esta razón, Rodrigo se animó hacer el challenge del singleTanto los mismos protagonistas del video como sus seguidores estallaron de risa luego de bailar el estribillo del nuevo lanzamiento. “Salió muy bueno”, dijo Tini Stoessel y lo compartió en sus stories.

De Paul estuvo en los últimos shows de Tini en Buenos Aires, días después de la consagración del seleccionado de Scaloni en Qatar. (Instagram).

