Rodrigo de Paul expuso a Tini Stoessel con su anécdota del Mundial: “No sabe ni lo que vale un gol”

Rodrigo de Paul reveló intimidades de la Copa del Mundo, más precisamente del día en que dudó si debía jugar contra Países Bajos, por su lesión, y escuchó el consejo de su novia Tini Stoessel.

El mediocampista de la Scaloneta estuvo en duda previo al cruce de cuartos de final con Países Bajos, a raíz de una sobrecarga.

Esta situación generó ciertas dudas en la concentración de la Selección Argentina, inclusive Lionel Scaloni se enojó con la prensa por las versiones de la lesión.

Finalmente, tras pasar casi dos meses de ese partido, el futbolista confirmó, en el nuevo programa del Pollo Álvarez en Fox Sports, que la molestia era cierta y confesó varias intimidades de ese momento: una sobre Lionel Messi.

“Capaz que Leo se enoja si digo esto, pero agarra y me dice ‘yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, pero no arriesgues’”, reveló Rodrigo.

“Que él me diga así... llevarle la contra a Leo es muy difícil. Me lo dice no desde un lado de capitán, sino de un amigo, un hermano mayor que me quiere”, contó De Paul sobre la charla que tuvo con Messi.

La llamada de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel en pleno Mundial: “Decidí con el corazón”

El futbolista no sabía si jugar contra Países Bajos o decidir esperar ante una posible semis, y buscó la ayuda de su pareja, Tini Stoessel.

“Me meto en la habitación, mi mamá y mi papá estaban medio preocupados, yo les decía que no pasaba nada. Y la llamo a Tini, viste”, relató entre risas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. / Instagram

Y sumó un comentario sobre la cantante que un poco la expuso: “Claro, Tini no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar un poco más de fútbol conmigo porque yo a veces le comento”.

De Paul le dijo que no sabía qué hacer. “Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico y me sacaba un poco de presión. Ella me decía ‘¿y vos cómo te sentís?’. Y me dice ‘hacé lo que vos sientas, quedate tranquilo, decidí con el corazón’”, confesó el futbolista.

