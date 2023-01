VIDEO: el abucheo a Rodrigo de Paul por parte de los hinchas del Atlético Madrid

Luego de coronarse en el Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina, los 26 jugadres regresaron a sus clubes donde el rendimiento que han demostrado desde el reinicio de las ligas ha sido más que optimo, con goles, asistencias y buen fútbol.

Pero hay un caso de un futbolista que desde aquella mítica final contra Francia, solo disputó un puñado de minutos, se trata de Rodrigo De Paul, quien no termina de hacer pie en su estancia en el Colchonero.

Rodrigo de Paul, el más lindo del Mundial de Qatar 2022.

La realidad del volante de la Scaloneta está muy lejana a lo que puede demostrar, ya que Diego Simeone, DT del Atlético Madrid, no estuvo considerando al mediocampista para el calendario de su equipo y no fue hasta este último fin de semana que De Paul sumó sus primeros minutos en el Cívitas Metropolitano tras haber ganado la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre.

Desde que finalizó la Copa del Mundo, lo cierto es que el ex Racing no se había vuelto a ver las caras con los aficionados madridistas y este fin de semana se produjo un hecho del que parece no haber vuelta atrás.

Rodrigo De Paul metió un gol en la victoria del Atlético Madrid. Foto: @Atleti

Rodrigo De Paul fue abucheado por el público colchonero

Este sábado Rodrigo De Paul se reencontró con la hinchada del Atleti y el recibimiento fue atroz: silbidos e insultos cayeron desde la tribuna cuando el Colchonero ya tenía el partido resuelto 3-0 contra el Valladolid por LaLiga.

Lo cierto es que no es la primera vez que la gente expresa su descontento por el jugador argentino, ya que gran parte de los fanáticos del Atlético Madrid resiste fuertemente a De Paul desde su llegada y piden por su inmediata salida. Entre bajos rendimientos y escándalos mediáticos, la relación entre el jugador y la gente parece completamente rota y dificil dde revertir, ya que tampoco el Cholo Simeone parece tenerlo en cuenta, por lo que su salida de club en este mercado de pases o en junio próximo, parece inminente.