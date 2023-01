Tini Stoessel hizo un contundente pedido a Rodrigo de Paul sobre la visita de Camila Homs a España

Rodrigo de Paul habría tenido una importante discusión con su novia, Tini Stoessel y el motivo sería la llegada de Camina Homs a España. Esto fue informado por el periodista Juan Etchegoyen, según Ciudad Magazine.

Dentro de poco, la modelo y madre de los dos hijos del deportista viajará a Madrid para que los pequeños vean a su padre, que se desempeña como futbolista en el Atlético que dirige Cholo Simeone.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. / Instagram

Según anunció el conductor de Mitre Live, esta situación habría generado cierta tensión: “Hay mucha especulación en relación al viaje de Camila Homs y quiero aportarles un dato que es clave en esta historia”.

“El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

Cami Homs en el cumpleaños de su hija Francesca. (Instagram Camila Homs)

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.

Por último, el periodista fue categórico: “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”.

Cami Homs se hizo un retoque facial y la destrozaron en redes: “Se deformó”

Lejos de que le importe lo que digan sobre ella, hace poco, Camila Homs compartió en Instagram las imágenes de su canchero cambio de look. La ex de Rodrigo de Paul se hizo un flequillo largo y desmechado, que le queda bárbaro.

Sin embargo, muchos seguidores, lejos de apreciar su nueva onda, hicieron hincapié en el último retoque que se habría hecho. Según ellos, Cami Homs se puso ácido hialurónico en los labios. “¿Por qué se hacen los labios así?”, “Se te pasó la boca con el ácido hialurónico, te queda como si tuvieras un platillo volador atravesado”, “Con la plata del ex se deformó la boca”, fueron los hirientes comentarios que se visualizan.

Camila Homs fue muy criticada por su retoque en el rostro.