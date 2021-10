Tajante respuesta de Florencia Peña a Érica Rivas por considerar que “no la acompañó” tras su salida de Casados con Hijos

Érica Rivas volvió a hablar de su escandalosa salida de la obra de Casados con Hijos, la que finalmente nunca se hizo por la pandemia, y apuntó directamente contra Florencia Peña y Luisana Lopilato por “no acompañarla”. Ante estas declaraciones, la conductora de Flor de Equipo fue tajante con su excompañera de elenco.

La actriz, quien interpretó al querido personaje de María Elena Fuseneco, habló con Infobae y fue dura con sus compañeras. “Una piensa que del otro lado está solamente el opresor. Pero a veces no, a veces están tus propias compañeras y eso es duro. La verdad que es duro”, dijo Rivas en referencia a su salida de la obra.

Es que Érica Rivas no estuvo de acuerdo con algunos diálogos del guion que consideraba machistas y de otra época, por lo que decidió dar un paso al costado por no haber llegado a un acuerdo con la producción que encabeza Guillermo Francella.

Luego de las declaraciones de la artista, Florencia Peña fue consultada por el notero de Intrusos y la conductora se sinceró con la situación.

“La verdad es que ese tema, para mí, está agotado. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, yo la recontra mil banco como mujer, como compañera, pero yo no estoy de acuerdo”, dijo Florencia.

Y resaltó: “La sororidad no tiene que ver con que uno tiene que estar de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que todos estén de acuerdo con lo que hago y digo”.

“Yo fui sorora en el hecho de que tanto Luisana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”, aseguró la actriz.

Las protagonistas se encuentran en un desacuerdo respecto a lo que sucedió con la obra.

Sin ahondar en detalles, la artista reconoció que hubo cosas que no le gustaron y con las que no estuvo de acuerdo. “No me puedo meter ahí porque yo termino defendiendo a todos y después la culpable soy yo. Lo único que te puedo decir es que para mí hubo cosas que a mí no me gustaron, que no estuvieron buenas y con las que yo no concuerdo”, dijo.

Luego, le preguntaron si se reuniría con ella a tomar un café para arreglar las cosas y no se negó a una charla con la actriz, aunque consideró que no es el momento.

“Tengo un ejercicio con mis hijos donde no me quedo a vivir en el enojo jamás. No soy rencorosa, no soy una mina que te hace la cruz. Cero. Me encantaría tomarme un café con ella. Me parece que ella tiene una mirada sobre las cosas y yo otra, y me parece que es por ahí desde donde lo tenemos que mirar, no desde que nosotras somos las malas y ella la buena”, cerró Florencia Peña.