¡Confirmado! En Casados con hijos habrá otra mujer en lugar de María Elena

En la tarde de este jueves, Axel Kuschevatzky, guionista de Casados con hijos, participó de Intrusos y reveló que habrá un personaje nuevo en la obra. Si bien no dijo quién es, todo apunta a que podría ser la madre de Moni, que nunca apareció en el programa y que en el mundo de la ficción atraviesa con ella la cuarentena.

“Hay un personaje nuevo, que es una mujer y no es María Elena”, confirmó el guionista y productor. A su vez habló de la polémica salida de Érica Rivas del proyecto e intentó sacarle dramatismo al portazo de la actriz: “No hubo un acuerdo. Punto. Esto pasa todo el tiempo en las obras de teatro, en las películas. No veo ninguna animosidad. La quiero mucho a Érica, la respeto, está en su derecho de decidir hacer o no hacer algo”.

A su vez, dejó en claro que ella se fue del proyecto porque no estuvo de acuerdo con la forma que tuvo el equipo de encarar la nueva versión. Bajo la dicotomía de escribir Casados con la mirada de “este mundo” o la del de antes, el que conquistó a la gente, los autores hicieron una versión con María Elena y están escribiendo otra sin ella.

Por último, Axel comentó: “Una de las cosas que nos pasaba era pensar en que en algún lugar en Casados con hijos a los machistas siempre les fue mal. Cada vez que los machistas querían ganar les iba mal. Es más: en Casados con hijos las mujeres son las que dominan la situación. Eso no es algo que haya cambiado en este contexto”.