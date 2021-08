Stefano de Gregorio, el actor de “Chiquititas” que hoy está a prueba en el fútbol europeo

La factoría de Cris Morena le dio al mundo del espectáculo un montón de artistas de renombre que lograron hacerse su propio camino en el mundo de la actuación, la música, la moda, es decir, en los medios. Stefano De Gregorio es uno de ellos, quien dio sus primeros pasos como actor en “Chiquititas” y luego siguió paso en “Casi ángeles”, “Floricienta”, “Esperanza mía” y otras ficciones.

Él es muy amigo de Agustín Cachete Sierra y hace un tiempo atrás escuchamos mucho hablar de él porque hizo un comentario escandaloso sobre Nico Vázquez. Pero lo cierto es que eso quedó en el pasado y que hoy, Yeyo -como le dicen sus conocidos- está a miles de kilómetros de la Argentina y de sus dichos en nuestro país.

Stefano se instaló en Europa hace un tiempo para dedicarse a su otra pasión en la vida: el fútbol. El joven de 26 años cambió radicalmente y en un vivo confió que de Italia se mudará a España porque será parte del Lorca Deportiva, un club de fútbol de Tercera División.

Desde el 11 de agosto y durante un mes, el argentino estará a prueba en el club europeo porque aún no tiene la ciudadanía: “Todavía no la tengo, yo pensé que para esta fecha la iba a tener, pero este club me acepta sin ciudadanía para entrenar”.

“Empiezo a entrenar con el plantel de Primera, que para mí es importantísimo porque yo necesito roce, fútbol, agarrar la pelota”, confió a la vez que se mostró muy emocionado porque su novia se mudará con él para compartir su sueño deportivo.