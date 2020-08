¡Sorpresa! Mica Vázquez confirmó el sexo de su bebé

Luego de confirmar en las redes sociales que está embarazada de su novio de hace 10 meses, Mica Vázquez sorprendió ahora con el sexo de su bebé a quien espera ansiosa.

En un posteo de Instagram, la actriz compañera de Fede Bal comunicó: “¡A veces la vida te sorprende con otra vida! Felicidad extrema”, puso junto a una foto de la pareja mostrando la pancita.

Luego comentó: “Prácticamente me embaracé cuando empezó la cuarentena, porque fue a mediados de marzo. Nos adaptamos 10 días a la cuarentena y después empezamos a… je. No fue algo buscado, fue inesperado, pero con nuestras personalidades nunca podría haber sido planificado. Estas cosas vienen, irrumpen en la vida para cambiarla por completo. No sé cuándo es el momento de tener un hijo, frenar con todo, que la economía esté bien y que todas las condiciones estén dadas para traer un bebé. Es muy difícil la decisión. Y bueno, vino y estamos muy felices”, expresó.

En una entrevista con el portal Ciudad, la actriz feliz comunicó: “Va a ser un varón”, dijo emocionada y sobre el nombre elegido dijo: “No definimos nada. A mí me gustan un poco más los nombres clásicos, pero a Gero le atraen más los hawaianos. Así que ahí estamos, pensando y viendo, pero no estamos ni cerca de tenerlo je, je”.

Con la intención de comenzar a armar su “nido” la pareja se mudó a una casa en zona norte para esperar la llegada del bebé: “Nos acabamos de mudar el finde pasado. ¡Estamos felices! El bebé ya tiene su cuarto… ¡vacío! Pero al menos ya tiene su propia habitación. Es un triplex divino. Estamos felices porque amamos la naturaleza y el aire libre y acá hay mucho de eso. Buscamos una casa y la encontramos al toque. Era un lugar que siempre nos había gustado ¡y por suerte se dio todo! Le pusimos energía para que salga y este finde qué pasó finalmente nos mudamos, ¡estamos felices!”, finalizó Vázquez más enamorada que nunca.