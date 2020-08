Mica Vázquez confesó que al saber de su embarazo dudo en contarle a su novio

Esta semana Mica Vázquez usó las redes sociales para contarte a sus seguidores y amigos que estaba embarazada de su novio Gero luego de un breve noviazgo de verano.

La joven, en una entrevista en “Esto no es Hollywood” Radio Del Plata comentó que al saber que estaba embarazada, lo primero que pensó fue en su novio: “Me dio cosa contarle a Gero; fue inesperado”.

Conviviendo desde que comenzó la cuarentena, la pareja que se conoció en noviembre apostó a la relación luego de la separación de Mica de su marido con quien estuvo varios años juntos.

“Estoy de cuatro meses. Queríamos preservarnos un poco, contarle a nuestra familia, a nuestros amigos. Dijimos ‘ahora es el momento’, sabía que había mucha gente a la que faltaba contarle y era una decisión que teníamos que tomar juntos”, explicó la actriz.

Luego agregó: “Prácticamente me embaracé cuando empezó la cuarentena, porque fue a mediados de marzo. Nos adaptamos 10 días a la cuarentena y después empezamos a… je. No fue algo buscado, fue inesperado, pero con nuestras personalidades nunca podría haber sido planificado. Estas cosas vienen, irrumpen en la vida para cambiarla por completo. No sé cuándo es el momento de tener un hijo, frenar con todo, que la economía esté bien y que todas las condiciones estén dadas para traer un bebé. Es muy difícil la decisión. Y bueno, vino y estamos muy felices”.

Luego se refirió a las edades de ambos y agregó: “Gero tiene 31 y tenía planes de ser papá a los 35, y yo tengo 33, quería ser mamá, siempre quise ser mamá. Pero estamos juntos hace diez meses y a los seis ya lo teníamos en planes. En algún momento lo pensamos por si seguíamos juntos, como para dentro de unos años. Planes sin saber qué deparaba el destino”.

Luego la actriz de “Mentiras Inteligentes” relató el momento en que le comunicó la noticia a su novio: “Cuando me enteré, que no estaba con Gero porque él estaba trabajando, me dio cosa contarle porque venía sintiéndome mal y me había dicho que me haga un test de embarazo. Pero siempre muy relajado. Un mediodía lo llamé para contarle y desde el principio me dijo que la vida es así, que es perfecta y las cosas son como tienen que ser. Entendimos que un bebé viene cuando eligen los padres y cuando él quiere venir”, comentó emocionado.

“No sé si tenía miedo, porque sé quién es Gero, pero no estaba en nuestros planes. Sabía que ni ahí me iba a pedir un aborto, pero por ahí iba a decir que se venía a casa a pensarlo juntos. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar el otro porque es una noticia que te cambia la vida. Hacía poco que estábamos juntos. Por ahí estás seis años planificándolo, viene y sale re mal…”, concluyó.

Con fecha prevista de parto para enero, Mica contó cómo vive su embarazo en pandemia: “Gero se está perdiendo las primeras ecos, no lo dejan entrar. Es una macana porque el padre tiene el mismo derecho que la madre. Pero hacemos videollamadas con una partecita de la eco y le voy contando”.

Para finalizar la actriz comentó que también le contó la buena nueva a su ex marido Federico Larroca: “Hace unos días decidí llamarlo para contarle yo antes de que salga en los medios, por una cuestión de respeto después de habernos casado y estado tantos años juntos. Por suerte él está bien en otra historia”, finalizó.