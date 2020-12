Mica Vazquéz fue mamá y lo compartió en las redes sociales

Con un trabajo de parto largo y doloroso, Mica Vázquez se convirtió en mamá por primera vez junto con su novio Gerónimo Klein luego de un noviazgo corto y una relación intensa que comenzó a fin del 2019.

A través de su cuenta de Instagram la actriz escribió: “Bienvenido Baltazar Klein ❤️ Nació a las 4:04 am después de un largo trabajo de parto con el mejor compañero del mundo @geroklein asistiéndome, al lado mío todo el tiempo ayudándome, haciéndolo juntos desde las 21 hs que empezaron las contracciones! Fue duro, no les voy a mentir, pero surfeamos cada una de las contracciones y después de unas largas horas de trabajo de parto, terminamos en una cesárea medio de urgencia porque Balta estaba empujando sin parar hacía mucho tiempo, cansado y no dilatábamos. Pese al dolor o deseo que teníamos cada uno de como queríamos que esto suceda, llegó como él quiso! Y ya desde hoy me enseñó cómo mamá que deje de lado el control, porque nada puede controlarse y menos esto!!! El decidió́ cuando y como iba a llegar, semana 38,6 y de esta manera. No podía ser de otra, todo fue perfecto! Pesó 3,229 kg y acá estamos ya prendidos a la teta descubriéndonos más aún! No me cabe más amor en el corazón y más agradecimiento a la vida de poder ser mamá , por el embarazo increíble que tuvimos y por el mejor coequiper que cualquiera quisiera tener al lado (pero ya es mío perdón 😜). Solo tengo palabras de agradecimiento y amor a todo el equipo de trabajo que elegímos! Los amo! …Sigo movilizada, emocionada mirando la cara de nuestro bebé y con el alma llena de felicidad de esta familia que formamos!!! GRACIAS!!! Que alto regalo de cierre de año, que día y año especial elegiste para nacer hijo!!! Te amo profundamente ❤️”, escribió Mica junto a algunas fotos en el quirófano con el bebé recién nacido.

El posteo fue celebrado por los fanáticos de la actriz y en pocas horas alcanzó los 154 mil “likes” junto a mensajes de felicitaciones, deseos de buen año nuevo y mucha alegría para la flamante familia.