Sara Duque, la profe de Julián Álvarez, se lució con la camiseta de Brasil y una bikini ultra cavada

Luego de su reciente visita a Río de Janeiro, Sara Duque, la profesora de inglés reconocida por su vínculo con el futbolista Julián Álvarez, decidió compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram.

En estas imágenes, se la ve luciendo la camiseta de Brasil mientras posa con el fondo de las inigualables playas cariocas. Aunque la joven portuguesa se mostró encantada con la calidez del país vecino, quiso enviar un mensaje especial a los argentinos que la siguieron con atención.

En su publicación, Sara expresó: “Brasil me recibió con mucho cariño, pero mi corazón siempre quiere volver a Argentina”.

Sara Duque, la profe de Julián Álvarez

Tras esta visita fugaz, ya se encuentra de vuelta en Argentina, donde continúa con una investigación relacionada con el fútbol. Sus palabras enfatizan su apego y cariño por el país, manifestando un fuerte vínculo emocional con Argentina.

Esta no es la primera vez que Duque expresa su amor por Buenos Aires. En el pasado, había compartido su aprecio por la capital argentina: “No hay ciudad donde me sienta en casa como en Buenos Aires, por eso siempre estoy emocionada por volver”. Estas declaraciones reafirman el fuerte lazo que la profesora tiene con Argentina, considerándola su segundo hogar.

Las respuestas que dio Sara Duque sobre su vida privada

Además de sus fotos en Brasil, Sara ha interactuado con sus seguidores mediante una sesión de preguntas y respuestas, revelando detalles personales.

Cuando le preguntaron sobre su estado sentimental, confesó: “Desde el final del Mundial, diciembre 2022″. A pesar de esto, mostró un enfoque positivo hacia el amor, expresando: “Sí, enamorada de mi vida. Pero emocionada a lo que el universo y Diego tengan preparado en el campo del amor”.

Los seguidores de Sara también indagaron sobre sus preferencias de vida. Al consultar sobre su ciudad favorita para vivir, la profesora respondió sin dudar: “Buenos Aires”.

Además, aclaró un malentendido sobre su relación pasada, refutando la especulación sobre su exnovio, afirmando enfáticamente: “No”.

Cuando se le consultó sobre trabajar con futbolistas profesionales, Sara elogió su experiencia, destacando similitudes entre ella y los deportistas. Expresó su admiración por la disciplina, la pasión y el humor compartidos, y señaló: “Me encanta trabajar en un ambiente relajado y divertido”.

Además, la profesora reveló un aspecto sorprendente de su vida personal al mencionar su elección de no beber alcohol. Con franqueza, admitió: “Nunca me emborraché en mi vida. No bebo alcohol. Y no tengo planes de hacerlo”.

