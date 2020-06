¿Rompió la cuarentena? Verónica Ojeda mandó al frente a Diego Maradona y contó que vio a su hijo

Durante la jornada del lunes, las imágenes de Diego Maradona bailando “Bombon Asesino” junto a Verónica Ojeda, con los pantalones abajo y mostrando su cola a cámara, se viralizaron en las redes. La polémica no solo se desató por el deteriorado estado del ex futbolista y su acto de exhibicionismo, sino que se especuló con que ambos habían violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que aún rige en el AMBA.

Este martes, la mamá de Dieguito Fernando, el menor en el clan Maradona, aseguró que las imágenes no eran recientes, pero sí confirmó que el “Diez” estuvo con su hijo tras un año sin verlo, aunque no cometió ningún delito.

“No son de este fin de semana estas imágenes, son de México, de cuando estábamos en Sinaloa. Era una celebración, un día que Diego había ganado un partido. Ese video tiene más de un año. Yo hoy estoy en pareja con Mario (Baudry), y estoy súper enamorada, en otra sintonía completamente”, aclaró en diálogo con “Confrontados”, por El Nueve.

Sobre el reencuentro del DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata con el más pequeño de sus hijos, sostuvo que se dio hace dos semanas, cuando Dieguito fue a visitarlo, aunque evitó dar detalles sobre el estado en el que vio a su ex. “No voy a hablar sobre su tema, de eso tienen que hablar las personas que están con él. Yo solamente fui a llevar al nene. Y tampoco rompí la cuarententa: por derecho y por ley, él puede ir a ver a su papá. Logré comunicarme con Diego, se vieron, hablaron, estuvieron un rato y nos volvimos. Nada más”, le dijo a Marina Calabró y su equipo.

Aunque el encuentro iba a quedar en el anonimato, Veronica insinuó que todo salió a luz por interferencia de Rocío Oliva: “En realidad, había un pacto entre los dos de no decir nada. Pero, apenas salí de ahí, me llamó un periodista muy reconocido y me preguntó si era verdad que yo estaba con Maradona. Y, oh casualidad, es un amigo de la ex novia de Diego”.

Ojeda también denunció que “un chico llamado Charly”, quién sería un primo de Oliva, hizo “de todo” para evitar que ella y Dieguito ingresen al country donde vive el ídolo futbolístico: “Lo importante es que se vieron y estuvieron juntos. Fue hace diez días. Y el Día del Padre, Diego lo llamó por face time, habló con el nene y hoy, por fin, tienen contacto. Eso es lo que me importa a mí, nada más que eso”, cerró.