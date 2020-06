El baile al desnudo de Maradona rompiendo la cuarentena con Verónica Ojeda

Justo en el día en el que la patria futbolera recuerda la gesta más importante de la historia de Diego Armando Maradona, con el 34° aniversario de “la mano de Dios” y el “barrilete cósmico” que desparramó a los ingleses en el Mundial de México ’86, se filtraron imágenes del “Diez” bailando en un desmejorado estado y rompiendo la cuarentena por el coronavirus junto a su ex pareja, Verónica Ojeda.

En las últimas horas, además del recuerdo de sus goles con la camiseta de la Selección Argentina, se viralizaron las imágenes de Diego bailando al ritmo de “Bombón Asesino” de Los Palmeras.

Con movimientos muy lentos y con gran dificultad, se ve al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata bailar la cumbia santafesina en el interior de una casa, evidenciando las complicaciones físicas que le han dejado los excesos y las operaciones a las que se ha sometido en su vida. Hasta ahí, el video no tenía nada de particular, sino que parecía uno más de los tantos que se han difundido de él bailando.

Pero la primera de las polémicas se dio cuando le tomó la mano y la invitó a sumarse a Ojeda, la madre de su hijo Dieguito Fernando, quien se le unió con cierta timidez. Aunque la fecha no está especificada, por las últimas declaraciones de Verónica se pudo deducir que han sido grabadas en los últimos días, ya que hasta abril de este año, ella había expresado en varios programas de TV, que hace meses que el ex futbolista no veía a su hijo, ni siquiera lo había llamado por teléfono.

Así quedó expuesto que ambos rompieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio que aún rige en el AMBA por la pandemia de coronavirus. Pese a que no queda claro en la filmación en qué casa se encontraban, lo cierto es que el traslado de ambos y la reunión está completamente prohibida donde viven.

Lo segundo que dio que hablar fue que Maradona decidió bajarse los pantalones sobre el final del video, mostrando a cámara su cola y quedando desnudo delante de su ex, que solo atinó a emitir un risa nerviosa.

En las redes, muchos expresaron su tristeza por ver al ídolo tan venido a menos y acusaron a su entorno de “no cuidar” su imagen.