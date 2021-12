¿Por qué Jennifer Aniston sufre tanto asedio mediático?

Muchas veces opinar sobre la vida de un actor, película o serie favorita se convierte en algo usual para los fanáticos, algo que puede no tener ninguna maldad pero que llega un punto en el que esas opiniones o suposiciones afectan de verdad a esa persona en cuestión. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con Jennifer Aniston, quien después de tantos años estalló contra los rumores de embarazo que la han acechado a lo largo de su trayectoria.

La actriz, de 52 años, en The Hollywood Reporter, aseguró que, debido a los abundantes rumores falsos sobre si había escogido su carrera profesional antes que la personal por el hecho de no haber tenido hijos, ha llegado a sentirse presionada y muy dolida por la sociedad. “Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos?”, añadió la intérprete.

Jennifer Aniston sobre los rumores de embarazo: “No tienes idea de lo que me pasa personalmente”.

Comentarios que, poco a poco, han ido agotando la paciencia de la protagonista más querida de “Friends”. “No sé por qué hay una vena tan cruel en la sociedad”, lamentó Jennifer.

Es que, en los últimos años, la actriz se ha ido encontrando con rumores falsos tales como su embarazo de gemelos, su decisión de no haber querido tener hijos por mantener su silueta, por ser egoísta, etc., opiniones de la población que ella compara con la información que compartían “las revistas del corazón”.

Jennifer Aniston busca el equilibrio de alguna forma

Así, Jennifer Aniston además, habló sobre cómo equilibra su vida profesional y privada ante tal presión: “La gente ciertamente se proyecta sobre ti. Así que desapareces todo lo que puedes, te diviertes, coges esos papeles raros, recuerdas que tienes un grupo maravilloso de amigos y tu vida es bendecida y haces lo mejor que puedes”. Esto demuestra una vez más que se trata de toda una profesional al dejar de tomarse de manera personal este tipo de especulaciones.