Shakira enamoró a todos con un blazer y corpiño negro

Shakira es una de las voces latinas que suena a nivel global y que en las redes sociales genera todo tipo de reacciones. la siguen 71.2 millones de personas, ¡una locura!, y a todos les comparte material de su interés. Claro, algunos quieren saber más de su familia, otros de su música y los demás, de sus looks más atrevidos.

En sus últimas cinco publicaciones de Instagram consiguió más de 1.842.242 interacciones entre sus fanáticos y entre ellas, hay una fotografía que deja a todos sin aliento. Y es que eligió un atuendo de lo más hot.

Shakira

La artista colombiana está celebrando los 20 años de su primer disco en inglés “Laundry Service” y no para con sus demás proyectos además del musical. Le está dedicando mucho tiempo a su línea de perfumes y se mostró con una gran empresaria, y de las más sensuales.

Y es que Shakira compartió una postal suya en primer plano en la que luce como toda una ejecutiva y despertó las fantasías de muchos. Mirando fijo a cámara y con su mano que aparentemente juega con su pelo suelto, la música reveló tener muy poca ropa.

Solo posó con un blazer negro prendido solo de un botón, lo que deja ver su corpiño del mismo color y mucha piel.

Shakira enamora desde cuenta de Instagram

La fotografía logró más de 700 mil Me Gusta y obtuvo miles de comentarios halagadores en distintos idiomas. “Mi vida”, “amo”, “te amo” y “wow” fueron solo algunos.

Shakira y sus días familiares con Gerard Piqué y sus hijos

La cantante nacida en Colombia que enamoró al futbolista Gérard Pique es una de las pocas del ambiente artístico que muestra lo justo y necesario de su familia. No es de las que todo el tiempo comparte postales de sus dos hijos y de su marido pero tampoco no es del bando de las que no publican absolutamente nada.

Y justamente, en sus últimas fotografías y videos subidos a Instagram se la puede ver muy feliz y enamorada del jugador del Barcelona; fue para Halloween que ambos posaron para la cámara y además de mostrar sus disfraces sangrientos, demostraron que entre ellos hay amor y mucha diversión.

Además, la música subió contenido de los pequeños Sasha y Milan, sus dos hijos. Los mostró divertidos con un adorno de navidad y también, tomando sus clases de surf, algo que hacen desde pequeños.