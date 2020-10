Patricio Giménez y su mensaje sobre Jorge Rial: “Ojo, nunca te separes, el violento no soy yo”

Una nueva sobre la guerra entre Patricio Giménez y el matrimonio Rial. Todo empezó cuando el periodista trató al cantante de “vago” y él le respondió amenazándolo con contar información sobre Romina Pereiro, su mujer, según Pronto.

“Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...”, disparó.

Luego de estas fuertes palabras, Rial dio a entender que se quería cruzar con Patricio para “irse a las piñas”. Por su parte, la nutricionista aseguró que iniciaría acciones legales contra el músico.

“No quiero meterme en el quilombo ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Y me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde”, contó Pereiro.