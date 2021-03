Escándalo con el hermano de Susana Giménez: se peleó con el dueño de un restaurante por su perra

Patricio, el hermano de Susana Giménez, se convirtió en noticia nuevamente luego de protagonizar un verdadero escándalo en un restaurante de Uruguay.

Todo comenzó cuando el músico entró al establecimiento con su perra Rumba, a pesar de que estaba prohibido el ingreso con mascotas y así se lo hizo el propietario del lugar, Alberto Sena, causando el enojo de Giménez.

“Si se tiene que ir Rumba, me voy yo, y nos vamos todos¨, expresó, según informó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi. De acuerdo a los otros comensales que estaban presentes allí, Sena le explicó amablemente que esas eran las normas del lugar y que, si quería seguir en el sitio, podía dejar la perra afuera así podían ser servidos.

No conforme con esa respuesta, Patricio alzó la voz y comenzó a filmarse exclamando: “Acá en simplemente La Balanza, Rumba nos vamos a otro restaurant como la gente. Agradecido a mis amigos que todos nos fuimos a la mierd…, cuando no aceptaron a Rumba, te vas a la put… que te parió, hijo de put… de la Balanza”. Luego, volvió a ingresar al restaurante y siguió: “La Balanza, simplemente La Balanza, acá no me dejan entrar con Rumba, Alberto no me deja entrar con Rumba, fenómeno, este es el boliche divino de Maldonado, pásenla divino, soretes¨. Sorprendido por la actitud del hermano de la diva argentina, el dueño del lugar simplemente se limitó a decir que había sido un “desagradable incidente”.

A fines de enero, el cantante había hablado sobre las críticas que recibía. “Estoy trabajando mucho. Que digan que vivo de mi hermana es de las cosas que más me duele. No hay muchas cosas que me puedan adjudicar. Yo un ilícito, no tengo... Me parece que es súper injusto. Pero después uno empieza a ver de dónde vienen esos comentarios. Y vienen, es muy clarito, desde el resentimiento, desde la envidia… Hay toda una postura política atrás. Por esa razón, me siento mucho más cómodo acá”, señaló en una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, en relación a su decisión de instalarse en el país oriental. “El que dice que soy vago es porque si él fuese hermano de Susana, lo sería. Es el lugar más fácil para pegarme si no me conocés. Lo primero que se les ocurre es eso. No pueden decir que soy drogadicto o ladrón”, agregó Patricio.

En ese contexto, en octubre del año pasado Jorge Rial lo había criticado por filmarse, con un filtro que simulaba estar maquillado al igual que el famoso personaje El Guasón, criticando con dureza al Gobierno Nacional. “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina. Tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta, personal y política por algunas cosas que no se entienden”, dijo el periodista.