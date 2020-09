Pablito Ruiz reveló detalles de cuando se quedó a dormir en la casa de Luis Miguel

En la tarde hoy, el reconocido cantante Pablo Ruiz, mejor conocido como “Pablito”, diálogo encerrado en su casa y a pura meditación con Pampita, entre otras cosas, sobre los temas que lo convirtieron hace semanas en tapa de muchos portales.

En primer lugar, el cantante hizo referencia a la imitación de Miguel del Sel que, de acuerdo a lo informado por la revista Pronto, hizo que se vaya del país. “Lo que pasó es que esto ya viene de hace mucho tiempo. Yo lo comenté así al pasar y se hizo un boom la noticia, pero esto lo dije toda la vida. Me sentí un poquito agredido con su imitación, que era muy burlona. Yo salía a cualquier lado y me cargaban con eso”, comentó.

También relató su simpática anécdota relacionada a Luis Miguel y derribó un mito. Siempre se supo que pasó una noche en la casa de Luis Miguel, pero no terminaba de quedar muy en claro si conoció o no al cantante. “Una vez estábamos en el festival de Acapulco y estábamos bailando. Paulina Rubio me dice ‘vamos de after a la casa de Luis Miguel’”, relató.

“Estábamos todos medios borrachines, éramos chicos. Llegamos a la casa y me quedé ahí esperando. Era tarde, las 4 o 5 de la mañana. Me quedé re dormido ahí esperando. No lo llegué a ver porque cuando me despertaron me llevaron a mi hotel”, cerró.

Por el momento, Pablito sigue a full con las series. Viene de participar en La casa de las flores y planea hacer su ficción. Dice que hay muchas cosas que contar y quiere que el encargado de dirigirla sea Manolo Caro, director de la serie mexicana en la que actuó.