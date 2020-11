Después del escándalo de Lola Latorre por asistir a una fiesta clandestina, se esperaba con ansias saber quien la reemplazaría en su puesto, al menos mientras se decidía qué pasaría con la joven y su permanencia en el Cantando 2020. La sorpresa fue grande cuando en su lugar apareció Pablo Ruiz, con una segunda oportunidad en el certamen.

El cantante había sido suspendido y posteriormente expulsado a penas después de su presentación debut por la misma causa que hoy vive Lola. Ruiz había sido uno de los preferidos a mediados de octubre, hasta Marcelo Tinelli lo había felicitado en su homenaje a Lady Gaga. Pero no todos en la pista estaban de acuerdo con su retorno. Nacha Guevara no dudó en mostrarse muy descontenta con la decisión de la producción:

“Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, dijo contundente la jurado.

Pablo respondió excusándose: “Igual, yo pido disculpas, hice todo lo que tenía que hacer, los test”. Pero Guevara era inquebrantable en su posición: “Sigo pensando lo mismo, que fue una irresponsabilidad, una inconsciencia y una falta de respeto a tus compañeros. No voy a hablar más del tema, perdón”.

En ese momento, Ruiz se disculpó públicamente y admitió la decisión de expulsión: “Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias. (...) Quiero pedirle perdón a la producción y a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Pero me equivoqué, errar es humano también. Pido disculpas públicamente”.

El primer encontronazo entre participante y jurado había sido superado, pero quedaba todavía el cruce entre Charlotte Caniggia y Moria Casán. La mediática se proponía a lucir con su interpretación de la música de Britney Spears, pero nunca terminó su presentación. “¿Qué pasó?”, le consulto Ángel de Brito.

“Nada, les vi las caras a todos y se reían de mí. Moria hacía gestos”, dijo entonces la hermana de Alex Caniggia, que anteriormente renunció al Cantando. Pero la One no se dejó avasallar y dejó muy mal parada a Charlotte con su devolución:

“No puedo creer que mientras cante me mire a mí. Muy mal, mi amor. Sos una amateur, no sos una profesional. Tenés que mirar al público que es la cámara, no a nosotros. Igual, no puedo creer cuando te olvidaste. Me hizo gracia lo mal que lo hiciste”.

El conductor dijo entonces a la participante: “¿Te desconcentró ver que se reían los jurados?”. Pero Caniggia decidió zanjar el tema muy al estilo familiar: “No, estoy acostumbrada. Me chup... un huevo, igual”.