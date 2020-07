La dolorosa confesión de Pablo Ruiz sobre una drástica decisión que tomó hace 20 años

Con un perfil muy bajo Pablo Ruiz disfruta de sus éxitos de la infancia y del reconocimiento de la gente que lo saluda en la calle, pero dentro de él aún perdura la tristeza por la burla de Miguel del Sel al imitarlo cuando era pequeño.

Luego de casi 30 años de que el cantante vio al humorista en televisión parodiándolo en el programa “Ritmo de la Noche” aún recuerdo lo que sintió en ese momento: “Me ridiculizaban y yo era un nene. Tendría 15 años y no tenía muy definida mi sexualidad... él daba a entender... no era feliz cuando lo veía”, contó Pablo en un vivo con la revista Pronto.

Luego agregó: “A mí me ponía mal pero me daba más bronca ver a mi mamá sufriendo porque, obviamente, no le gustaba que se burlen de su hijo. Pero bueno, tenía mis fans y mucho éxito... eso me daba alegría más allá de la prensa que me atacaba por ese lado o los Midachi, que se burlaban de mí”, comentó.

Más allá de los momentos felices, el cantante se cansó de la situación de burlas a la que lo exponían las imitaciones de Del Sel y tomó una seria decisión: “Todo eso me dio el empujón final para irme del país. Yo había vendido más de 1 millón de copias gracias a ‘oh Mamá’ y entonces me fui a México. Tenía posibilidad de llegar a Miami y demás... por suerte me fue bien y estuve 10 años trabajando allá”.

Luego, la vida le dio la oportunidad de encontrarse con el humorista y poder decirle en la cara lo que había sentido fruto de sus imitaciones: “Fuimos al living de Susana con mi mamá y estaba él, hizo la imitación y se lo pudimos decir. Yo creo que hoy la gente, no le dejaría pasar algo así. Está el INADI y la realidad es otra”, cerró.