“No voy a vivir en Argenzuela”: la crítica letal de Susana Giménez al Gobierno Nacional

Viviendo en Uruguay desde el 2020, Susana Giménez si bien optó por dejar Argentina, se mantiene informada de todo lo que acontece en su tierra y, cada vez que puede, emite alguna opinión.

Esta semana, la conductora compartió, sin saber, una fake news de un supuesto audio de Alberto Fernández que finalmente se comprobó que era falso y Giménez borró. Por esta publicación, la conductora fue trending topic en Twitter y todos los usuarios opinaron sobre el tema. Luego del incómodo momento y fiel a su estilo Susana habló y opinó de la situación del país.

A través de una nota periodística con Jonatan Viale, la presentadora se refirió a su error involuntario y sobre el gobierno de Alberto Fernández y dijo: “No voy a vivir en Argenzuela”.

Luego sumó: “Veo noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina”, comentó para lugar hablar sobre la inseguridad del país y decir que “es tan terrible como el virus”.

Consultada sobre la presencialidad en las aulas, Susana opinó: “Las clases hay que darlas presencial. Nos esperan generaciones de jóvenes que van a sufrirlo. Además dicen que los contagios en los colegios son pocos, no debería ser un problema”, comentó.

Para sorpresa de muchos que pensaban que la rubia no volvería a Argentina, la mediática comentó: “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Porque trabajé mucho en Venezuela y hoy lo veo y se me caen las lágrimas”, finalizó.