No lo vimos venir: Carla Peterson mandó al frente a Martín Lousteau y reveló su faceta oculta

Hace ochos años que Carla Peterson y el senador nacional Martin Lousteau están juntos y su relación se encuentra más afianzada que nunca.

Distendida y en diálogo con “Mitre Live”, la intérprete sorprendió al revelar una faceta de su pareja y padre de su hijo Gaspar durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

La actriz contó algunas de las cosas que hace el político en medio del aislamiento. “Hace trucos de magia, es un poco relojero. Te arregla los relojes. Es muy prolijo y ordenado”, comenzó enumerando Peterson. Y continuó: “A Martín le gusta lavar los platos porque se relaja un poco. Entonces yo le dejo el espacio con mi amiga la bacha”.

“Cuando empezamos a salir le dije que no lavaba los platos. A mi no me gusta lavar los platos, me gusta limpiar, ordenar. Después de todas las horas de cocina y comer todo tan rápido, ya está. Cociné, comimos, ahora no quiero lavar”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Carla se refirió a la crisis que atraviesa la ficción, a la actualidad del streaming en medio del contexto extraordinario que atraviesa el mundo y le hizo un pedido a los canales de aire.

“Hay un gran tema. Como los cambios, hablando de lo audiovisual... sería interesante que los canales de aire no den series de afuera. Hacer el esfuerzo, sería una manera de ayudar”, señaló en referencia a las latas extranjeras que abundan en canales como Telefe. Algo que muchos actores y actrices vienen cuestionando desde hace un tiempo.

“Hay miles de programas que si los repitieran, la gente los vería felices”, agregó sobre las repeticiones, que al hacerlas ayudan económicamente a los intérpretes que atraviesan una dura realidad.

“Sería interesante que los canales, por lo menos un par de meses hasta que podamos empezar a respirar... Porque pensá que hay miles de actores que podrían recibir dinero sin tener que pedir”, reiteró.

Consultada sobre la complicada actualidad de Polka, productora creada por Adrián Suar que está a punto de cerrar sus puertas, dijo: “Es re triste. Además de lo que pasa Polka y de la gente que no está cobrando su sueldo, tengo muchos amigos y mucho cariño por todos ellos. Debe ser muy difícil para Adrián este momento porque lo conocemos, trabajamos con él, sabemos lo que el puso, a todos nos dio oportunidades”.

“Tal vez, la ficción nacional sea muy difícil volver a que haya co producciones. No puedo hablar de esto porque no sé. Imaginate que un lugar donde conociste actores y creciste y son parte de quién sos”. Y sentenció: “Es triste. Todos estamos muy tristes y muy preocupados pero creo que es más la tristeza. Si se pueden abrir uno o dos producciones pero es muy poca la cantidad que son. Llegamos a crecer mucho”, concluyó.