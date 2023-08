Nicole Neumann volvió locos a sus fans al publicar un video donde modela ropa interior de seda morada

Nicole Neumann sigue impresionando con su belleza y estilo en los ámbitos de la moda y el entretenimiento, reafirmando su posición como una de las modelos más prominentes en nuestra nación.

La blonda destaca como una de las modelos más renombradas y habilidosas del país, con un dominio excepcional frente a la cámara. A pesar de los conflictos personales que ha enfrentado en relación a su matrimonio y la relación con sus hijas, ha generado gran revuelo en las redes al compartir una sesión fotográfica en ropa interior.

Nicole Neumann encendió las redes

Para la ocasión, Neumann trabajó junto a Jesús Fernández y es una de las modelos destacadas de su producción de ropa interior. En los videos y fotografías compartidas en la cuenta oficial del diseñador y casa de indumentaria, se la puede ver modelando y dejando todo de si con un conjunto de ropa interior de seda morada combinado con encaje en color negro.

Nicole Neumann sorprendió en una sesión de fotos.

“Un MUST HAVE súper versátil para usar como ropa interior o cómo parte de un look de noche”, aseguran desde el posteo en el ques sumaron el videoclip donde ella simula estar huyendo de los paparazzis.

La modelo inició su trayectoria a la temprana edad de 12 años, lo que le ha proporcionado un conocimiento excepcional sobre cómo posar ante la cámara y exhibir los atuendos más deslumbrantes, ya sean trajes de baño o conjuntos de lencería, como lo evidenció en su más reciente publicación.

Nicole Neumann posó con la tanga a la vista y más radiante que nunca

La reconocida modelo Nicole Neumann sigue destacándose en el mundo del entretenimiento y utilizando sus redes sociales para compartir sus looks diarios. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al lucir un outfit audaz y arriesgado, uno de los más atrevidos que se le ha visto hasta ahora.

Nicole Neumann y su look bien atrevido

Nicole optó por un conjunto total black compuesto por varias piezas. En la parte inferior, lució un pantalón suelto y ancho que le brindaba comodidad tanto para el día como para la noche, combinado con unas botas. Lo llamativo de esta prenda fue que dejó a la vista su tanga, agregando un toque extra a este outfit jugado.

Nicole Neumann y su look bien atrevido

Nicole Neumann y su look bien atrevido

