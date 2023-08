Esto se sabe de los 15 de Indiana, hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann: su madre no lo puede creer

Este año, Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumple 15 años y para muchos padres esta edad es muy especial ya que la jovencita decide tener o no la típica fiesta, que suele ser reemplazado por un viaje o cualquier otro regalo.

Según contaron, el pasado lunes, en Intrusos la adolescente no tendrá una la fiesta y continúa distanciada de su madre. “En octubre, Indiana festeja su cumple de 15 y Nicole no hará nada. Todos sabemos que mínimo se organiza un año antes”, comenzaron.

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero no quiere fiesta de cumpleaños

“Si Nicole está organizando hace un año y medio su boda con Manu Urcera. Muchos medios pusieron que hubo un acercamiento entre ellas y que Nicole le hará la fiesta de 15, pero no es nada cierto”, contó Laura Ubfal, que agregó: “yo me enteré que Mica y Fabián le ofrecieron hacer una fiesta a Indiana por su cumpleaños, pero ella no quiere saber nada. Todavía no hay vinculación con su mamá.

Luego, Marcela Tauro reveló: “En un momento cuando Nicole y su hija tenían charlas por Telegram, ella le preguntó si quería su fiesta de 15 y que, si quería que lo organicen, pero la chica no contestó”.

Por último, Ubfal aseguró que Indiana Cubero decidió celebrar su cumpleaños de manera austera y con sus seres queridos más cercanos: “Ella por ahora quiere una mini reunión íntima con su familia y sus hermanas”.

De esta manera, la jovencita tendrá lo que desea y deja procedente ante la nula relación que tiene con su madre que este mismo 2023 festejará su boda.

