Nati Jota fue criticada en las redes sociales luego de compartir un video en bikini

Muy activa en las plataformas sociales, Nati Jota reconoció por estos días algo que la mortifica desde hace un tiempo y que sucede cada vez que realiza un posteo.

De vacaciones de verano, la rubia compartió un video en bikini desde la playa, pero jamás se esperó la catarata de críticas que recibió luego de su publicación.

Con comentarios hirientes sobre su figura, Jota reflexionó acerca de la crítica constante a los cuerpos y de las exigencias cada vez más frecuentes sobre cómo lucir en una sociedad poblada de estereotipos.

A través de su cuenta de Twitter, la ex panelista de “Los Escandalones” (América) comentó lo vivido en Instagram y dijo: “Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí misma... Ahora me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias”, comentó cansada de las críticas.

Luego se despidió diciendo: “Dejen de militar el amor propio como si fuera algo fácil porque frustra el doble”.