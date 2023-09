Natalia Oreiro encendió las redes sociales con sus excéntricas poses frente a la cámara

Natalia Oreiro es de las cantantes más reconocidas a nivel nacional e internacional. Constantemente se mantiene activa, tanto en el mundo musical como de espectáculos. Recientemente, sorprendió a sus fans con una sesión de fotos que dejó a muchos sin palabras.

La actriz siempre frecuenta sus redes sociales oficiales, especialmente Instagram, donde actualmente su cuenta tiene más de 1.5 millones de seguidores. Allí, sube fotos y videos muy variados, que siempre son tema de conversación.

El look verde de Natalia Oreiro

Por lo general, publica contenido relacionado con el mundo de la moda, una de sus grandes pasiones. Además, enseña todas las actividades que realiza a diario, tanto con su círculo cercano como su familia.

También, sube material sobre su carrera como cantante solista. Sumado a esto, sigue participando de grandes proyectos en la pantalla chica, como lo es en la entrega de “Losi, el espía arrepentido”, donde juega un papel fundamental.

Recientemente, la cantante se volvió viral tras subir una publicación a su cuenta de Instagram. En imágenes, se la pudo ver haciendo poses excéntricas y elevó la temperatura de las redes sociales.

Rápidamente, las imágenes obtuvieron miles de me gustas y muchos comentarios por parte de todas las personas que la siguen. “Me encantó, siempre la más diosa”, “No conozco otra mujer en el mundo que ponga lo que se ponga, brilla”, “Fantástica”, “Sos divina”, fueron algunas de las palabras expresadas.

Natalia Oreiro posó al rojo vivo y maravilló a todos al dejar descubierta su parte delantera

Natalia Oreiro es una de las actrices rioplatenses más importantes en la actualidad, que está disfrutando un enorme presente repleto de proyectos de diversa índole. En sus redes sociales, esta mujer no deja nada a la imaginación al posar con diversos looks que resaltan toda su belleza y la dejan sumamente en boca de todos.

Allí subió una foto donde se la pudo observar posando un look al rojo vivo que no dejó dudas. La pieza consistía en un pantalón palazo y un saco totalmente abierto. Lo cierto es que debajo de este saco no tenía colocada ningún tipo de prenda y decidió tapar sus pechos con parches en forma de corazón.

Natalia Oreiro posó con el blazer desprendido y pezoneras

Natalia Oreiro deslumbró en los Martín Fierro

El look de Natalia Oreiro en La Voz Uruguay

