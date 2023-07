Natalia Oreiro posó al rojo vivo y maravilló a todos al dejar descubierta su parte delantera

Natalia Oreiro es una de las actrices rioplatenses más importantes en la actualidad, que está disfrutando un enorme presente repleto de proyectos de diversa índole.

En sus redes sociales, esta mujer no deja nada a la imaginación al posar con diversos looks que resaltan toda su belleza y la dejan sumamente en boca de todos.

Natalia Oreiro. Fuente: Instagram @nataliaoreirosoy

Es en su cuenta de Instagram, donde posee más de 1.4 millones de seguidores, que Oreiro acostumbra a exponer las bondades de su físico, como hizo en esta ocasión.

“⁣Antes casi muerta, que sencilla”, fue el mensaje que Natalia Oreiro colocó en la descripción de esta publicación que cosechó más de 30 mil likes a las pocas horas de publicarse en esta red social.

Natalia Oreiro. Fuente: Instagram @nataliaoreirosoy

Allí se la pudo observar posando un look al rojo vivo que no dejó dudas. La pieza consistía en un pantalón palazo y un saco totalmente abierto. Lo cierto es que debajo de este saco no tenía colocada ningún tipo de prenda y decidió tapar sus pechos con parches en forma de corazón, dejando a sus fans con la boca abierta y sus ojos completamente desorbitados.

Natalia Oreiro. Fuente: Instagram @nataliaoreirosoy

Natalia Oreiro confesó cual es su miedo más grande después de la maternidad

Natalia Oreiro está viviendo un fenomenal momento profesional al estrenar la película “Casi muerta” y en medio de la promoción de esta cinta, la actriz mantuvo una entrevista en el ciclo Implacables, de El Nueve.

Al hablar de diversos temas, una de las cuestiones de las que habló fue de su hijo Merlín Atahualpa, de 11 años, fruto de su amor con el músico Ricardo Mollo.

Natalia Oreiro, una mujer admiradora de su familia

En esta entrevista aseguró una de las cosas que más miedo le despertó en su maternidad: “Como le pasa a tu personaje, ¿la maternidad te ha llevado a replantearte ciertos miedos a la hora de hacer ciertas cosas, como tirarte de un paracaídas? ¿Te pasa a vos con Atahualpa?”, le consultaron.

Ante esta consulta, Oreiro respondió: “Sí, ni hablar. No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa. Quizás si me preguntabas algo antes de ser mamá, no era algo que me importara. Hacía trapecio, un montón de cosas que hoy las veo altamente riesgosas, que hoy dejé de hacerlas. No por él, por lo que a mí me pasa en relación a eso”, sentenció la actriz de 46 años.

Seguí Leyendo