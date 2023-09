Natalia Oreiro regaló sus mejores poses frente a la cámara y su atuendo escotado acaparó las miradas

Natalia Oreiro es de las cantantes más relevantes e innovadoras de los últimos años. Es que además de hacer canciones, se destaca en su faceta como conductora y ha interpretado numerosos papeles que con los que se destaca a nivel nacional.

La actriz uruguaya es muy activa en sus redes sociales. Por lo general, su contenido va destinado a todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda, una de las mayores pasiones que tiene Oreiro en la actualidad.

Natalia Oreiro encendió las redes

Además, siempre muestra todas las actividades que realiza a diario y el detrás de escena de todos los programas a los que asiste. Asimismo, también enseña un poco de su vida privada y de su círculo más íntimo.

Recientemente, la cantante se volvió viral tras subir unas imágenes a su feed de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 1.5 millones de seguidores, en donde mostró sus mejores poses frente a la cámara y acaparó todas las miradas.

Natalia Oreiro y el look que dio de qué hablar

En cuestión de minutos, la publicación alcanzó los miles de me gustas y obtuvo cientos de comentarios de muchos seguidores suyos. Sumado a esto, recibió muchos halagos, tanto por su impactante belleza, como naturalidad.

“Diosa, preciosa, buena persona y reina”, “Diosa Naty”, “Hermosa”, “Bella, Naty”, “Bellísima”, “Qué lindaaa”, “Divina”, “Preciosa”, “Sos una bomba”, “Diosa total”, “No podés ser más hermosa”, “Sos la flor más bella”, fueron algunos de los comentarios que le expresaron sus fans.

Natalia Oreiro dejó sin palabras a sus fans

Natalia Oreiro posó al rojo vivo y maravilló a todos al dejar descubierta su parte delantera

Natalia Oreiro es una de las actrices rioplatenses más importantes en la actualidad, que está disfrutando un enorme presente repleto de proyectos de diversa índole. En sus redes sociales, esta mujer no deja nada a la imaginación al posar con diversos looks que resaltan toda su belleza.

Para esta ocasión, la actriz posó con un look al rojo vivo que no dejó dudas. La pieza consistía en un pantalón palazo y un saco totalmente abierto. Lo cierto es que debajo de este saco no tenía colocada ningún tipo de prenda y decidió tapar sus pechos con parches en forma de corazón, dejando a sus fans con la boca abierta.

Natalia Oreiro posó con el blazer desprendido y pezoneras

El look de Natalia Oreiro en La Voz Uruguay

Natalia Oreiro y sus labios rojos.

