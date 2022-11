Morena Rial no usó ningún filtro para mostrar su retaguardia en Instagram y dejó a todos embobados

Morena Rial es una de las mujeres de la farándula argentina que siempre está en boca de todos, todo lo que hace y lo que muestra en las redes sociales es motivo de llevarla de portada y de escándalos. Como ahora, con su última publicación de Instagram.

Hace pocas semanas, la hija de Jorge Rial se separó de El Maxi, el músico cordobés con el que quedó embaraza y sufrió la pérdida del que sería su segundo hijo. Pero ella es una guerrera que atravezó el mal y triste momento y supo reponerse a las adversidades.

Actualmente está comenzando un romance con Gonzalo Cabral, ex amigo de Facundo Ambriosoni, el padre de su hijo Francesco Benicio. A penas salió a la luz el romance, los jóvenes cortaron todo vínculo, no se hablan, y habría generado tensión en la relación de los ex.

Pero nada de eso la limita a Morena a mostrarse en las redes más diosa y provocativa que nunca. De hecho, publicó una fotografía tremenda casi sin ropa puesta y volvió locos a su 1.3 millón de seguidores.

Sin filtros ni pudor, Rial se paró dándole la espalda al espejo de su baño para dejar en primera plana su trasero. Solo lleva un hilo dental puesto, casi imperceptible.

En la parte de arriba se la ve usando un remerón blanco el cual subió en la parte de su cola para demostrar sus curvas sensuales.

“Si no te gusta lo que hago, ¿pa qué chusmeá'?”, escribió junto a la postal fogosa que inmediatamente subió el calor de los usuarios de Instagram.

Horas antes de colocar esta postal en su feed, Morena jugó en las historias con la misma fotografía pero con un efecto de desenfoque para que todos los que la siguen estuvieran atentos al material nuevo y ardiente.

Qué dijo el ex de Morena Rial sobre la nueva relación de ella con su amigo

Morena y Gonzalo, su nueva pareja, han preferido mantener silencio absoluto respecto a su romance aunque en las redes sociales se muestran compinches y se mandan dulces mensajitos.

Si bien ellos mantiene oculto su incipiente amor, Facundo salió a aclarar la situación actual con su ex y su amigo. El padre de Francesco Benicio aclaró que rompió todo vínculo que tenía con ambos.

“Ahora ya no es más mi amigo. Todo lo mejor igual, estoy en otra yo. Estoy muy bien con mi nueva relación. La mejor, con ella está todo bien porque tenemos un nene”, reveló Facundo a TN Show.

“Me dejé de hablar con Gonzalo desde que me contó. Igual les deseo lo mejor. La verdad no me importa, porque hace rato que estoy haciendo mi vida y estoy tranquilo. Es mejor para mí que ella pueda rehacer la suya”, cerró.

