More Rial está de novia con un amigo de su ex y ahora todo es un escándalo

Morena Rial vuelve a ser noticia por temas del corazón. Y es que estaría en pareja de nuevo pero nada tiene que El Maxi en esta cuestión. Con su última pareja todo terminó y la llamita de la pasión ya se apagó por completo.

La hija del periodista Jorge Rial ahora apareció muy pegadita a Gonzalo Cabral, amigo de Facundo Ambrosioni, su ex y papá de su único hijo.

Morena y Gonzalo han preferido mantener silencio absoluto respecto a su romance aunque en las redes sociales se muestran compinches y se mandan dulces mensajitos.

Si bien ellos mantiene oculto su incipiente amor, Facundo salió a aclarar la situación actual con su ex y su amigo. El padre de Francesco Benicio aclaró que rompió todo vínculo que tenía con ambos.

Morena Rial y su nuevo novio, ex amigo del papá de su hijo

Qué dijo Facundo Ambrosioni sobre el nuevo romance de Morena Rial

Morena Rial se convirtió en mamá junto a Facundo Ambrosioni pero luego su amor se terminó. Ambos comenzaron sus vidas de nuevo varias veces y ahora, quedarían unidos por un tercero.

Es que Rial estaría con Gonzalo, su amigo con el cual decidió cortar todo tipo de relación ya se puso de novio con una de sus ex parejas.

“Ahora ya no es más mi amigo. Todo lo mejor igual, estoy en otra yo. Estoy muy bien con mi nueva relación. La mejor, con ella está todo bien porque tenemos un nene”, reveló Facundo a TN Show.

“Me dejé de hablar con Gonzalo desde que me contó. Igual les deseo lo mejor. La verdad no me importa, porque hace rato que estoy haciendo mi vida y estoy tranquilo. Es mejor para mí que ella pueda rehacer la suya”, cerró.

