La increíble transformación de Morena Rial: así fue cambiando con el paso del tiempo

Morena Rial reveló hace un tiempo que estaba llegando casi al final de su camino de transformación física con cirugías estéticas; sus brazos y abdomen fueron unas de las últimas zonas intervenidas y ahora, con las zonas más desinflamadas, la joven mostró el resultado.

“Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo”, explicó More, quien se realizó una cirugía para perder peso y su cuerpo no quedó como hubiera gustado.

Morena Rial, sobre Silvia D'Auro: "Me ponía Cuestión de Peso y me decía que yo iba a terminar así"

La mediática compartió en historias de Instagram varios videos para revelar su transformación física. “A las pruebas me remito”, escribió en las tomas donde se la ve sin remera y con su abdomen en primer plano.

“En noviembre voy por la segunda parte”, reveló la hija de Jorge Rial que en 2016 se hizo el by pass gástrico. El cirujano de Rial replicó las historias en la misma red social y escribió: “Esas curvas ya se ven”.

Morena Rial compartió su transformación física

Morena Rial siempre abrió su mundo privado y mostró sus cambios físicos, los cuales ella eligió para sentirse a gusto. Siempre alentó a que cada persona escoja cómo sentirse plena sin importar los números en la balanza.

More Rial y su gran transformación física

More Rial y su gran transformación física

More Rial y su gran transformación física

El tattoo de Morena Rial en su pecho y abdomen

Disfrutando de su nueva figura, Morena Rial decidió hacerse un nuevo tattoo que va desde su pecho hasta casi el ombligo. En el diseño le sumó un piercing microdermal y en sus redes lo mostró en un reel, sin nada de ropa puesta.

En cada ocasión, Morena revela sus curvas y sus atuendo más hots; con escotes y tajos que dejan ver su cuerpo real, el que la hace feliz y con el que está cómoda disfrutando de su vida y la de su hijo.

Morena Rial sabe cómo posar para ganarse todos los Me Gusta de Instagram

Morena Rial infartante en Instagram

More Rial tenía tatuado en su pierna izquierda el nombre de su ex

Morena Rial sabe cómo enamorar a sus seguidores de las redes sociales