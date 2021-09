Fede Bal rompió el silencio y opinó sobre el casamiento de Barbie Vélez

Este sábado, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez brindaron una fiesta para más de 100 invitados, tras dar el sí en una ceremonia celebrada el 21 de septiembre pasado. Este hecho no pasó desapercibido para distintas figuras del ambiente, ni mucho menos para su expareja, Federico Bal.

El hijo de Carmen Barbieri se refirió al feliz momento de Barbie: “Qué mejor que ver que una mujer que fue parte de tu vida y que supe amar hoy tenga un buen vivir y un nuevo amor. Me parece súper valorable y lo único que tengo son momentos de buena onda con una persona que está viviendo un bueno momento”, aseguró tras ser consultado por el programa radial “Agarrate Catalina”.

Recordemos que la antigua pareja rompió su vínculo en 2016, cuando ella lo denunció por violencia de género y él contraatacó denunciándola a ella por “destrozos al departamento”. Actualmente los jóvenes transitan tiempos de felicidad, estando Barbie casada junto al hijo del último marido de su madre, quien se suicidó en 2014. Por su parte, Fede se reconcilió con Sofía Aldrey.

Esta no es la primera vez que Bal hace mención a una antigua pareja, ya que tuvo que limar asperezas con Laurita Fernández y dejaron de lado viejos problemas de cuando fueron pareja para ir detrás de un nuevo proyecto que los posicionará como conductores de un nuevo programa.

Junto a su expareja planean conducir una nueva versión de “El Juego de la Oca” y en la entrevista con Catalina Dlugi reveló: : “Todavía no nos reunimos formalmente con los responsables del proyecto. Están evaluando varias opciones de conductores y una de ellas es la nuestra. Estemos o no estemos, va a ser una bomba. Es una realidad que todavía no sucedió, pero se filtró. Sabemos que lo que hicimos con Laura, a nivel espectáculo, a la gente le gustó y eso la gente de Kuarzo, la productora, lo tomó como un antecedente a tener en cuenta”.

"Es un reality de gente que realmente va a dar que hablar. Hay famosos y anónimos", adelantó el joven.