Morena Rial negó tener coronavirus y manifestó sus ganas de ir al Cantando

En medio de una ola de contagios por coronavirus entre las figuras de los canales de televisión, Morena Rial salió a confirmar que no tiene coronavirus luego de algunos rumores que indicaban que estaba contagiada.

Todo comenzó cuando una de las historias en Instagram de la joven daba a entender que la joven se había contagiado del virus, pero rápidamente Morena salió a realizar un descargo y a negar todo lo que se estaba diciendo relacionado con su salud.

Consultada por “LAM” (El Trece), Morena dijo: “Yo subí una foto diciendo “cuarentena mood”, pero todo el mundo está en cuarentena... y ahí empezaron a romper las pelotas. No sabía que poner en la foto, yo en general subo las cosas a mejores amigos que las ve poca gente, y cuando lo mandé a general todos empezaron a pensar que tenía coronavirus”, comenzó diciendo.

Luego se refirió a su padre y comentó: “Mi papá es paciente de riesgo porque tiene presión alta y un stent, además es grande. Por eso tampoco estaba yendo a trabajar y se está cuidando un montón. Yo cada quince días me hago chequeos por las dudas, más que nada para llevarle tranquilidad a la familia del papá de mi hijo, que están lejos. Todo es un riesgo, así que me hago chequeos”.

“Ahora estoy en la casa de mi mejor amiga junto a mi niñera y Francesco, nos quedamos diez días acá y después volvemos a mi casa. Como es una casa en un country nos quedamos acá más tranquilos, además nos aburrimos de tanto encierro. Yo vivo en capital y no quiero llevar al nene a un parque porque me da miedo”, dijo la influencer.

La hija de Jorge Rial también se refirió a la relación actual con su ex Facundo Ambrosioni y padre de su hijo Francesco: “Estoy re bien, el papá habla mucho con él, lo llama todo el tiempo. Hacemos videollamada todos los días. Nosotros nos separamos hace cuatro meses, él se fue al comienzo de la cuarentena. Ahora el nene corre, habla, hace de todo. Pudimos separar las cosas, somos chicos, somos pendejos por decir de alguna forma, cuesta”.

“Yo me siento re bien, soy re tranquila como mamá. Me pongo pesada, Francesco es muy independiente y muy vivo, estamos todo el tiempo juntos, jugamos, trato de enseñarle una palabra por semana. No puedo llevarlo a la guardería así que trato de estimularlo”, relató.

Sobre una remota posibilidad de participar en el “Cantando por un Sueño” la joven dijo: “Me animo a ir, a esta altura me animo a todo. Podría ir al ritmo invitados”, finalizó.