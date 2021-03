Mirá la foto retro que Rami Malek pidió borrar de las redes

Rachel Bilson y Rami Malek se conocieron en la adolescencia y hoy son colegas, la actuación fue su pasión y se han cruzado en varios sets de grabación. Pero hubo una situación en particular que podría haber terminado su relación de amistad.

Cuando el protagonista de “Bohemian Rhapsody” saltó a la fama y llegó a estar nominado en los premios Oscar, Rachel compartió en Instagram una foto de ellos dos, abrazados, de cuando eran jóvenes estudiantes de secundaria y estaban de viaje en New York. Pero el recuerdo de la actriz de “Buffy The Vampire“ no le gustó nada al artista.

De hecho le pidió que la eliminara de las redes sociales, según reveló ella en una entrevista reciente para “Armchair Expert”, de Dax Shepard y Monica Padman. La artista de 39 años recordó el mal momento vivido en 2019, tras escribir “Hola @ramimalek, ¿de dónde sacaste esa cadena de oro?” en Instagram.

“Rami era un muy buen amigo mío. Estábamos en el mismo grupo. Incluso protagonizamos una obra juntos. Luego de esa etapa no estuvimos mucho en contacto”, detalló la protagonista de “The O.C” y siguió: “Compartí una foto del pasado de un viaje de egresados en el que estuvimos en Nueva York. Estábamos súper nerd, y parecíamos dos tontos, pero la quise compartir porque era divertida y porque me parece importante ser capaz de reírnos de nosotros mismos”.

Y lo que nunca imaginó es que días después, la estrella del cine le enviara un mensaje privado sin rodeos ni buenos modales. “No es que me dijo: ´Hola, ¿cómo andás?´, sino que fue al grano y puso: ´Apreciaría mucho si eliminaras esa imagen. Soy una persona muy reservada´”.

“Cuando leí ese mensaje, me puse nerviosa, y empecé a transpirar”, reconoció Rachel y recordó su reacción: “Estoy nerviosa, como, ‘¡Oh Dios! ¿Qué hice?’ Era un buen amigo, es una foto divertida, ¿sabes? No me tomo tan en serio ”.

“Soy amiga de su estilista y ella dijo, ‘Bueno, no es una gran foto de él’”, continuó Bilson y reconoció habérselo contado, también, al creador de “The O.C”, quien le dio su parecer: “Fue justo antes de los Oscar y recuerdo que Josh Schwartz dijo: ‘Fue sucio. Está a punto de ser nominado’”.

Luego de eso, la actriz se disculpó con Malek por si se había malinterpretado su intención. “La eliminé e incluso le escribí un mensaje muy lindo: ‘Lo siento mucho. ¡Ve a buscar el Oscar! Lo estás haciendo increíble’. Y nunca me respondió”, cerró ella.