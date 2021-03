La carta abierta de Miley Cyrus a Hannah Montana a 15 años del estreno de la serie

El pasado 24 de marzo se cumplieron 15 años del estreno de Hannah Montana, la serie que se convirtió una de las preferidas de muchos de los fanáticos de Disney Channel. La joven de Texas que encontró en California la oportunidad de su sueño de ser cantante con fama mundial, pero con el precio de una doble vida para proteger su identidad, fue una de las grandes historias que el canal produjo en los últimos años.

Pero luego de terminada la serie fue Miley Cyrus, la actriz que le dio vida, quien quiso comenzar a marcar las pautas de su carera profesional y decidir por cuenta propia las licencias artísticas que querría tomar. En determinado momento, 2013 podría ponerse como fecha oficial con el estreno de su video Wrecking Ball donde sale desnuda, la joven cantante le dijo “RIP Hannah Montana” como un intento desesperado de desligar su imagen personal de la joven rubia que los adolescentes adoraban.

Pero tras un arduo camino y una historia de amor-odio con su personaje icónico, parece que finalmente Miley ha decidido hacer las paces, y por eso le escribió una larga carta a quien fue el sueño de toda adolescente.

“Hola Hannah. Ha pasado ya un tiempo, 15 años para ser exactos desde que deslicé ese fleco rubio sobre mi frente para esconder mi identidad y me puse una bata rosa con las siglas de HM en el corazón””, comienza escribiendo en la carta que publicó por sus redes y ya tiene más de 3.6 millones de likes de sus antiguos fans y actuales seguidores.

La carta es un especial recordatorio de su tiempo en Disney Channel.

“Ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de millones de personas alrededor del mundo”, continúa. Hasta menciona y aclara que personas como Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles, que la acompañaron en la serie, “se convirtieron en familia”.

“Aunque se te considera un alter ego, en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos”, dice la cantante que hoy tiene tallada la fama en su nombre. “Eras como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo”, algo que “ no podría haberme imaginado cuando me grababa cantando I Love Rock N Rol l contra una pared blanca en la cocina de los amigos de mi madre en Nashville”.

Un despedida con amor y las fotos de la fiesta en honor a Hannah Montana

“Tienes todo mi amor y máxima gratitud. Darte vida durante esos 6 años fue un honor. Estoy en deuda no sólo contigo, Hannah, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio. Todos tienen mi lealtad y mi más profundo agradecimiento hasta el final (...) No pasa un día que olvide de dónde vengo (...) Te quiero, Hannah Montana. Por siempre, Miley”, dice al final de su carta.

En el último tiempo, la cantante ha dedicado sus redes a muchos posteos del personaje de Disney Channel. Incluso compartió las fotos de una fiesta especial que organizó junto a muchos amigos para celebrar los 15 años de aniversario. En su outfit, se veía una metamorfosis de la antigua Hannah y la actual Miley.

La fiesta tenía temática especial en Hannah Montana

Un conjunto que hizo honor a su antiguo personaje.