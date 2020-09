Miley Cyrus luce un inusual accesorio con la forma de sus partes íntimas

Miley Cyrus es fanática del escándalo, pero nada de lo que hace es para impresionar al mundo, sino por las meras ganas de sentirse libre y ser tal cual es. Ya desde hace unas semanas impacta con su nuevo look, un rubio corto y desestructurado que simula varios cortes de los ’80, y como siempre, sus conjuntos son furor en las redes.

Soltera nuevamente, desde su ruptura con Cody Simpson, y más segura de sí misma que nunca, Miley presenta al mundo su nueva canción y próximo álbum “Heart of glass”. Sus fans no dejan de consultar su perfil para ver nuevos videos de su último hit. Pero cada tanto la cantante regala algunas inesperadas imágenes de su día a día. En ellas demuestra que Miley es siempre Miley, no solo encima de los escenarios.

Con una musculosa negra simple, luciendo todos sus tatuajes de brazo y uno lentes estilo retro color amarillo, la cantante descansaba sobre una silla su nuevo éxito. Fue el colgante lo que volvió locos a los usuarios de la red, que enseguida se dieron cuenta de que emulaba la figura del dije.

La cantante expresa en muchas de sus canciones su liberación sexual.

Miley llevaba colgada… ¡su vagina en metal! Unida a un cordón negro, la pieza pertenece a una colección exclusiva de la muy famosa diseñadora británica Vivienne Westwood.

En realidad es casi imposible de conseguir, para lástima de los seguidores de la famosa que querían seguir esta tendencia. Pueden conseguirse también otras prendas que llevan el mismo diseño original.

Remera con la imagen, parte de la colección británica.

No es la primera vez que la famosa se encarga de generar polémica con sus accesorios y vestimenta. Parece que cada rompimiento significa para ella una renovación total de estilo. Así pasó con “Wrecking Ball” y la posterior etapa de extrema locura de la cantante. Y ahora se encuentra libre y empoderada, en un nuevo proceso de experimentar su soltería. Muchas de sus nuevas canciones revelan datos desconocidos de su divorcio con Liam Hemsworth.

Algunas fotos de su etapa las loca:

La cantante lució un sol que saco del garage de sus padres, un antiguo traje de primaria.

Incluso ha llegado a usarse a ella misma.

Uno de sus conjuntos mas reveladores, en los MTV Music Awards de 2015.

Hoy la cantante opta por un estilo más glamouroso aunque igual de sexy, que quiere traer a la vida todas aquellas grandes divas que siempre ha admirado.