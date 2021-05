Mica Tinelli mostró sus tatuajes más polémicos y reveló la drástica decisión que tomó

Mica Tinelli siempre se muestra activa en sus redes sociales y está vez, la hija de Marcelo, dio que hablar tras mostrar los tatuajes que más la avergüenzan: “No sé qué tenía en la cabeza”.

La diseñadora contó que esos tattoos los diseñó a los 15 años: “Estos tatuajes espantosos que me hice en la espalda los hice a los 15 años. Diseñé una estrella fugaz, no sé qué tenía en la cabeza en ese momento”, confesó divertida en su perfil de Instagram.

Mica Tinelli mostró la estrella fugaz que se tatuó a los 15 años en la espalda. Instagram

“Se van algunos tattoos de mi cuerpo...”, escribió junto a la foto de una de sus manos con dos tatuajes en pleno proceso de borrado. Cuatro son los dibujos que Mica tiene la intención de quitarse, dos en la mano (una inscripción y un dibujo) y dos en la espalda que diseñó ella misma en su adolescencia: “Empecé con los de la mano y otros dos de la espalda. Los de la mano, uno es la palabra ‘ahora’, que como me la retoqué me había quedado muy negra y no se entendía lo que decía. Y después una espadita que no me gustaba porque no iba con mi estilo”.

La hija de Marcelo Tinelli adelantó que se sometió a un tratamiento láser para borrarse los tatuajes Instagram

Sobre el tratamiento con láser para retirar de la piel estos diseños, la joven confesó: “Me están preguntando mucho por el tema de los tatuajes. La pregunta más frecuente que me hacen es si duele... y un poco duele. Obviamente son varias sesiones, cada dos meses. Me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante cagona. Duele un poco, pero vale la pena, por lo que vi de antes y después de un montón de casos es un tratamiento súper efectivo y les voy a ir mostrando todo”, describió la empresaria.

Algunos de los tatuajes que Mica Tinelli borrará Instagram

“Estoy preocupada por la estrella fugaz que no sé cuánto tiempo va a tardar en borrarse. Polémicos. Esta parte mía no entiendo. Del hada digo ‘bueno, vaya y pase’, porque en ese tiempo se usaba. Pero no entiendo qué flasheé con la estrella fugaz porque encima la imaginé, la diseñé, me creía grosa por los colores que elegí”, reflexionó en una de sus últimas historias.